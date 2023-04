3,9 millions d’euros octroyés par le Fonds Numérique Européen à Wavre pour développer la 5G

Permettre la venue d’un drone autonome lors d’un incendie et avant l’arrivée des pompiers, retransmettre en direct les matchs du futur stade de hockey ou encore mettre à disposition un accès internet très abordable voire gratuit aux Wavriens, voici une partie des promesses de CONNECTOW (Connect to Wavre), un consortium qui regroupe la Ville de Wavre et Citymesh pour créer et développer un réseau de communication 5G. Citymesh est une société spécialisée dans le développement et la gestion de réseaux sans fil à grande échelle. CONNECTOW vient de bénéficier d’une subvention de 3.9 millions d’euros de la part du Fonds numérique européen.