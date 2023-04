Aerospacelab: l’usine de satellites de Louvain-la-Neuve est lancée mais son permis n’est pas encore délivré

En mars 2023, elle a reçu la visite du ministre régional des Finances, Adrien Dolimont ou encore, en janvier dernier, de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. C’est que cette entreprise de haute technologie a la cote auprès des décideurs politiques.

Mais celle qui a reçu le titre de scale up de l’année 2022, récompensant une jeune entreprise à fort potentiel de croissance, aurait-elle mis la charrue avant les bœufs, nul ne pouvant exploiter sans un permis d’environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2, comme il est écrit dans le décret régional relatif au permis d’environnement ?

Et par exploitation, le décret entend la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l’entretien ou l’utilisation d’un établissement.

Du côté d’Aerospacelab, on nous indique que des contacts préalables ont été pris avec la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve dès mars-avril 2022. Et c’est le 17 août dernier que la demande de permis d’environnement a été déposée à la Ville, nous indique le service Environnement d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Des compléments d’information ont ensuite été apportés à la demande du fonctionnaire technique (qui instruit le dossier, même si la décision finale relève de la compétence du collège communal) et déposés à la Ville le 24 février 2023.

"Les démarches ont été lancées et il ne nous est jamais remonté que c’était incompatible avec nos activités", indique Pierre-Hugues Van Houte, ingénieur projet d’Aerospacelab.

"Être le plus autonome possible"

Le principe de l’usine est "de partir de matières brutes, d’équipements de commerce ou de pièces déjà usinées. Le cas échéant, on usine ensuite les matières brutes pour en faire des pièces prêtes à être assemblées, lit-on dans le dossier soumis à l’enquête publique. Une fois ces pièces disponibles, on les assemble avec les pièces déjà usinées et les équipements de commerce pour en faire des satellites complets. Une fois que ces satellites sont assemblés, ils sont testés et conditionnés en vue de leur expédition."

Dans un des vastes halls du Centre Monnet, centre d’innovation géré par l’inBW, ont, entre autres, été aménagés une salle blanche à l’atmosphère contrôlée, un coin usinage et divers laboratoires (électrique, d’optique, de communication laser).

Parmi les équipements installés, il y a deux pots vibrants qui permettent de soumettre un objet à des vibrations d’une amplitude et d’une fréquence données.

"Notre objectif, et c’est notre philosophie chez Aerospacelab, est d’être le plus autonome possible dans les phases de conception et de réalisation. On a donc réalisé des investissements dans ce type d’équipements pour éviter les allers-retours vers des partenaires extérieurs pour tester nos composants et satellites. D’autant plus que le transport d’un satellite est toujours une opération délicate", explique Pierre-Hugues Van Houte.

Outre la maîtrise de l’entièreté du processus, cela permet aussi de réaliser un gain de temps et d’argent et ainsi d’être très compétitif sur le marché des satellites.

Un satellite testé à Louvain-la-Neuve en attente d’un lancement

Pour l’instant, aucun satellite n’est encore sorti de l’usine, précise Pierre-Hugues Van Houte. "Le premier devrait sortir fin de ce mois ou début mai." Un satellite, qui n’a pas été assemblé à Louvain-la-Neuve mais y a été testé, est, lui, en attente d’un vol. Il s’agit de Proba-V Companion Cubesat (PVCC), développé pour l’Agence spatiale européenne.

Cet engin est "le satellite complémentaire au satellite Proba-V lancé en 2013 et qui avait pour mission de cartographier la couverture terrestre et la croissance de la végétation sur l’ensemble de la planète tous les deux jours, lit-on sur le site d’Aerospacelab consacré à ce projet. PVCC utilisera l’imageur spectral de rechange de Proba-V comme charge utile principale pour fournir des données améliorant l’étalonnage de l’imagerie d’observation de la Terre en utilisant une plateforme CubeSat."

Il sera lancé depuis la base de lancement européenne de Kourou, en Guyane française, à une date encore inconnue, suite à l’échec, en décembre dernier, du premier vol commercial de Vega-C, le lanceur léger européen.

Une méga-usine à Charleroi

Aerospacelab entend devenir un acteur clé des satellites d’observation de petites tailles dans le monde et l’analyse de leurs données, à destination de secteurs variés (agriculture, finances, assurances, environnement, sécurité, marché des matières premières…). En janvier, elle a d’ailleurs obtenu son permis unique pour la construction et l’exploitation, à Charleroi, de sa méga-usine de fabrication de satellites, la plus grande d’Europe. On parle, là, de 500 satellites par an. Elle devrait ouvrir en 2025.

"Je n’ai pas de boule de cristal, mais au vu des investissements consentis à Louvain-la-Neuve, on devrait conserver les deux sites. Vraisemblablement, Louvain-la-Neuve s’occuperait des petites séries de satellites et du prototypage tandis que les grandes séries seraient réalisées à Charleroi", avance Pierre-Hugues Van Houte.

En attendant, la demande de permis d’environnement – on ne parle pas de permis d’urbanisme puisque le bâtiment était déjà construit – pour Louvain-la-Neuve est en cours d’instruction. Le dossier peut être consulté au service environnement d’Ottignies-Louvain-la-Neuve jusqu’au 12 avril (rendez-vous à prendre par mail, environnement@olln.be, ou par téléphone au 010 43 62 50).