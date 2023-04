Nivelles : un marché dès le 12 avril dans le quartier du Petit Baulers

En effet, la Ville a évoqué le sujet l’an dernier avec le comité de quartier, et il y a rapidement eu un enthousiasme autour de ce projet. Un sondage organisé sur les réseaux sociaux a confirmé l’intérêt des habitants, le nombre de répondants favorables à l’initiative s’avérant assez prometteur. Après un temps de préparation, la concrétisation va donc arriver très prochainement : la première édition est prévue pour le mercredi 12 avril.

Petite particularité, ce marché n’aura pas lieu en matinée mais en fin d’après-midi : les étals seront en effet accessibles de 16h à 20 h, pour l’instant uniquement durant la bonne saison. Un appel aux maraîchers avait été lancé il y a quelques mois et pour ce premier essai, les habitants du quartier pourront acheter des fruits et légumes (deux échoppes), des olives et tapenades, des plats de traiteurs orientés “cuisine italienne”, du pain, du fromage ou encore de la nourriture grecque. Une place est encore disponible pour une rôtisserie, histoire d’enrober le tout d’une irrésistible odeur de poulet en train de cuire.

Les maraîchers s’installeront à l’avenue d’Allemagne et à l’avenue de France, à proximité du petit plan d’eau. La Ville a installé une borne pour alimenter en électricité les véhicules des commerçants, et espère que la sauce va prendre rapidement. Une partie de ceux qui seront présents participent aussi au marché du samedi sur la Grand-Place.

”L’idée est d’instaurer un moment de convivialité, et d’inclure ce nouveau quartier dans la vie nivelloise, explique l’échevin en charge des marchés, Benoît Giroul. Nous sommes conscients qu’un marché hebdomadaire, ça se construit progressivement et nous allons prendre ce temps, lors de cette première saison prévue jusqu’au mois de septembre. Nous avons choisi le mercredi en fin de journée parce que c’est l’occasion, après les activités des enfants l’après-midi, de faire les petites courses pour la fin de la semaine.”