Nivelles : une moitié de pont  de... 1.400 tonnes à Baulers

L’ancien pont de briques situé en contrebas de l’église du village a été démoli dans le courant du week-end, après que les voies qui passaient dans sa partie supérieure aient été enlevées, tout comme le ballast. Le nouveau pont, lui, avait été coulé à proximité immédiate de son prédécesseur et mardi, c’était le jour J pour l’installer dans son emplacement définitif.

Les riverains avaient été prévenus et certains ont assisté à cet exploit technique. C’est que le nouvel ouvrage d’art en béton est haut de 9 mètres, large de 30, et pèse… 1 400 tonnes !

Avec toutes les précautions nécessaires pour faire bouger sans couac une telle charge, il a été soulevé de 5 centimètres grâce à des vérins verticaux, et ensuite "poussé" sur 14 mètres, sur des poutrelles, grâce à des vérins horizontaux. En début d’après-midi, il était déjà pratiquement en place mais les ouvriers s’activaient à découper les palplanches métalliques retenant le talus supportant les voies, afin que nouveau pont s’ajuste parfaitement dans son nouvel emplacement.

"On entend juste les légers “pfff” des vérins hydrauliques"

"C’est vraiment spectaculaire et le plus étonnant, c’est que la mise en place de cet énorme masse de béton ne fait pratiquement aucun bruit: on entend juste les légers “pfff” des vérins hydrauliques", faisaient remarquer les riverains venus assister à ce moment fort du chantier de mise à quatre voies.

Mais le pont de la rue Lossignol restera fermé jusqu’à la fin de cette année. En effet, la nouvelle structure à présent installée n’est en réalité que la moitié du pont définitif: elle supportera les deux voies existantes, qui seront reposées en fin de semaine pour que le trafic reprenne lundi.

Dès ce mercredi, les ouvriers entameront la construction de la deuxième partie, qui accueillera les deux nouvelles voies et prendra place tout contre la première. lI faudra aussi créer un nouveau pertuis pour la rivière qui coule juste en dessous, puis réaménager les talus.