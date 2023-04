"Pont abandonné" de Perwez : "Le contournement ou la déconstruction" dit André Antoine

À lire aussi

Pour André Antoine, il ne fait aucun doute que Perwez a la main dans ce dossier car "ce pont appartient à la Commune pour avoir été construit sur une de ses propriétés. C’est la théorie de l’accession: celui qui construit sur le bien d’autrui le fait pour autrui. La majorité MR-Écolo, par la voix de son échevine de l’Environnement (Véronique de Brouwer) vient d’annoncer, sans étude ni financement arrêtés, un projet de musée d’art contemporain ou un skatepark. Jamais ces projets n’ont été mis à l’instruction par l’administration locale, ni même débattus au conseil communal."

Il s’agit en fait de pistes évoquées par les citoyens, et pas d’une idée mûrement réfléchie ou d’un projet lancé par la majorité.

Pour DRC +, il s’agit en tout cas d’idées qui sont "irréalisables sans procéder à des expropriations des parcelles et sans modifier au préalable la nature juridique de celles-ci au plan de secteur, pour les faire passer de zone agricole en zone d’espaces communautaires. Ces projets saugrenus par leur improvisation sont même rocambolesques, sinon grotesques à la réflexion. Ils peuvent faire sourire même si l’on oublie le gâchis de 5 millions investis en pure perte et au mépris des finances régionales".

André Antoine et DRC + estiment qu’il ne reste plus beaucoup d’options possibles. "Soit les autorités locales ont l’intelligence d’aller jusqu’au bout de leur entêtement fautif en déconstruisant le pont sous les soupirs médusés des Perwéziens. Soit elles lui donnent la raison qu’il mérite en l’utilisant dans une voie de liaison vers l’autoroute. Mais dans tous les cas de figure, cette construction coûtera “un pont” aux finances locales et régionales […] Pourquoi ne pas avoir organisé une consultation populaire digne de ce nom pour entendre la volonté de la population locale avant de décider du sort réservé à ce contournement ? Voilà une erreur supplémentaire commise par une majorité MR-Écolo, en quête de trophées politiques plus que de réalisations d’intérêt public."