Contournement de Wavre : “À ma connaissance, rien ne bouge”

Ce lundi 3 avril 2023, le député André Antoine (LE) a voulu savoir laquelle de ces options avait la préférence du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry.

”Ce projet (de contournement), jugé passéiste par un grand nombre d’observateurs, supposait une dépense de minimum 27 millions €. Je pense que l’on aurait été largement au-delà vu l’évolution du coût des travaux. Suite à l’annulation du permis délivré, vous aviez annoncé que le projet de contournement tel qu’il avait été imaginé ne verrait sans doute pas le jour, mais que d’autres solutions seraient envisagées qui privilégieraient les modes doux et les transports en commun, a rappelé le député au ministre. Près de 16 mois plus tard, où en êtes-vous dans la fixation précise des alternatives imaginées ? De nouveaux sites propres sont-ils retenus en faveur des modes doux ? Quels nouveaux transports en commun comptez-vous développer en faveur des travailleurs du zoning nord ? Ou, au contraire, allez-vous retenir la proposition suggérée par Jean-Paul Wahl d’un contournement plus light – sans que je ne puisse définir ce qu’il entendait par” plus light” – ?”

Le ministre Henry a répondu tel Sœur Anne : il ne voit rien venir et rappelle que le contournement était un projet Sowafinal qui dépend donc du ministre Willy Borsus (MR). “À ma connaissance, depuis l’annulation du permis par le ministre Borsus, il n’y a plus eu la moindre initiative ou directive.”

Pas de planning pour le nouveau pont par-dessus l’autoroute

Mais, pour André Antoine, il est possible d’améliorer l’accessibilité au zoning Nord de Wavre sans construire le contournement. Le député perwézien a donc voulu savoir, dans la foulée, quand les travaux d’aménagement de la sortie 5 de la E411 à Bierges.

”Les travaux planifiés consistent à la mise en place d’un nouveau pont franchissant la E411 quelques centaines de mètres avant le pont existant, a rappelé le ministre Henry. Ce nouvel ouvrage fera la jonction entre l’aire nord de Bierges et la partie sud de la rue de Champles. Il permettra de séparer le trafic du zoning du trafic vers Bierges et Rixensart et, moyennant toute une série d’adaptations et prolongation de la RN257, de réduire considérablement la congestion de l’échangeur et de permettre ainsi une partie de l’augmentation de la circulation qui pourrait résulter des développements du zoning.”

Ce rappel fait, le ministre… n’a pas évoqué le moindre calendrier. Au grand dam d’André Antoine : “Il faut commencer par ces travaux, parce que cela permettrait de dégorger le bouchon que l’on voit chaque matin et chaque soir. Vous ne m’avez pas donné les dates malheureusement de ce pont, a reproché le député au ministre. Vous le répétez souvent, mais je ne connais pas la programmation. C’est donc toujours de nature à maintenir mon inquiétude.”