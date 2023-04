L’Echarp s’inquiète pour les cercles historiques et de l’”histoire” en Brabant wallon : “Tout ce qui est culturel a moins d’importance et disparaît”

Après l’approbation à l’unanimité de la gestion financière de l’année 2022 par l’assemblée générale, les membres des 27 cercles du Brabant wallon se sont penchés sur le bilan moral des activités de l’année précédente. De manière générale il en ressort que l’Echarp et le bureau de l’association sont loin des objectifs de numérisation et de développement souhaités, mais que les cercles historiques sont maintenant conscients de l’importance d’agir rapidement pour sauver leurs archives d’une éventuelle destruction ou de dégâts du temps.

L’importance de la numérisation

Déjà en 2022, Wilfred Burie, alors nouveau secrétaire général de l’Echarp, entendait mettre l’accent sur l’outil informatique. Aujourd’hui l’homme n’a pas changé d’avis et continue à insister auprès des cercles d’histoire du Brabant wallon sur l’importance du travail numérique. “En numérisant des archives, on permet à des étudiants, des professeurs ou des chercheurs d’avoir accès à toute une série de documents historiques. Tout ce qu’on possède appartient à la communauté et chacun doit pouvoir puiser dedans”, explique le septuagénaire.

Les différents contenus sont à retrouver sur le site Web de l’institution (www.echarp.be) où un important travail de retranscription a notamment été fait sur la revue “Brabant” de 1984 à 1994, proposant aux lecteurs des articles sur le folklore et les us et coutumes dans la province.

Pourtant l’homme déplore un manque de réactivité de la part de certains cercles.

”On organise des visites formatives pour initier les membres à la numérisation ou à la modernisation des outils de classement, mais on remarque qu’il y a des cercles qui sortent tout juste de l’âge de pierre”.

Une jeunesse difficile à séduire et un budget qui diminue

Pour l’année 2023, l’Echarp souhaite poursuivre son soutien technique auprès des cercles, maintenir la publication trimestrielle de son bulletin d’information mais également réussir à attirer des jeunes au sein de ces cercles.

”Les membres de nos cercles sont vieillissants et j’ai l’impression que les jeunes ont autre chose à faire. Au fil des générations, on voit que même dans les écoles par exemple la conscience du patrimoine historique à préserver disparaît”, raconte Wilfred Burie.

Wilfred Burie a le sentiment que : “Tout ce qui est culturel a moins d’importance et disparaît. Sans subside on ne pourra plus continuer notre mission d’intérêt public”.

L’association vit des cotisations et abonnements des membres, de la vente de livres et journaux, ainsi que des subsides de la province du Brabant wallon mais ces derniers diminuent. Ils passent de 2 700 euros, en 2022, à 2 400 euros pour l’année 2023, et le secrétaire général a des craintes pour le devenir des documents qui témoignent de l’histoire des communes du Brabant wallon.