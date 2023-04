L’implantation de la crèche à Piétrebais risque de modifier l’espace vert aménagé par les enfants de l’école

Soutenue dans sa démarche par les élèves, ses collègues et les parents, et avec l’aide des ouvriers communaux, l’espace qui était inoccupé au-dessus de l’école est devenu un superbe endroit, un lieu de rassemblement et de convivialité, mais surtout un espace d’apprentissage en pleine nature où l’on retrouve un coin feu, un canapé forestier, un tipi de saule, un tunnel de saule et une spirale aromatique.

Malheureusement, l’endroit pourrait ne pas rester bien longtemps en état puisqu’une nouvelle crèche devrait bientôt y être construite. “Avoir une crèche à Piétrebais et à proximité de l’école est important pour la pérennité de l’école mais dommage que ce soit à cet endroit-là, commente la directrice Peggy De Greef. Je suis partagée entre deux sentiments et si la crèche pouvait être construite à 300 m de l’école, c’était très bien aussi. Sans parler des soucis de mobilité qui sont déjà d’actualité aujourd’hui aux alentours de l’école.”

La Commune n’avait pas 36 solutions

Du côté de la Commune, Benoît Malevé qui a les Travaux dans ses attributions, est bien conscient de la situation “qui n’est pas définitive. On est toujours en discussion avec le fonctionnaire délégué afin de définir le meilleur endroit pour la construction de la nouvelle crèche. Mais il faut savoir qu’au moment d’introduire le projet auprès de l’ONE, il fallait répondre à plusieurs critères mais surtout proposer un terrain sur lequel la commune avait la maîtrise et on n’en possède pas 36. Maintenant, et quoi qu’il arrive, on ne remettra pas en cause l’école du dehors et tout ce qui tourne autour.”

En attendant, le terrain semble idéal pour accueillir la crèche. “L’idée est aussi d’en faire une crèche nature, en symbiose avec les projets de l’école. Et si la crèche devait occuper une partie de la zone où les enfants ont construit des éléments, en concertation avec les personnes concernées, on déplacera les éléments qu’il faut déplacer. La Commune envisage même d’acquérir un petit bout de terrain pour agrandir l’endroit et nous sommes à fond derrière les projets de l’école. Mais il faut savoir aussi que la construction d’une nouvelle crèche est un vrai plus, une vraie chance pour assurer la pérennité de l’école. Il est aussi vrai que quand le projet d’aménager cet espace vert derrière l’école a été mis sur pied, le projet de nouvelle crèche n’existait pas. Et de notre côté, on a été agréablement surpris de voir nos deux projets de crèche acceptés par l’ONE, en sachant que la priorité était la rénovation de Bébé Futé à Opprebais. On est en tout cas très attentifs à la situation et on mettra les moyens qu’il faut pour adapter les choses.”