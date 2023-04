Olivier Maroy : “ce méga-dépôt de bus au cœur de Chastre, ça n’a pas de sens”

Le TEC veut remplacer le dépôt présent depuis plus d’un siècle par un nouveau dépôt capable d’abriter 123 autobus “sur un horizon de 20 à 40 ans”, a précisé le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo).

Une demande de permis unique est actuellement à l’étude. “Cette demande a été déclarée complète. Aucune étude de mobilité n’a été demandée par les communes concernées (Chastre et Walhain)”, a poursuivi Philippe Henry qui a fait remarquer que l’agrandissement du dépôt chastrois se faisait en fonction du développement futur de l’offre de transport en commun en Brabant wallon : “Nous ne pouvons que nous réjouir d’un développement de l’offre.”

Bien sûr qu’il faut se réjouir de voir l’offre de bus augmenter en Brabant wallon, a répondu Olivier Maroy : “Mais la question n’est pas là. Le problème, c’est la localisation du dépôt en plein cœur du village. Il semble que le TEC ait un peu négligé les alternatives existantes, notamment sur les grands axes routiers, comme la N4 ou la N25”.

”Ne comptez pas sur Écolo pour vous défendre”

Si le député espérait que le ministre abonde dans son sens, il aura été déçu. Philippe Henry se contentant de faire remarquer que le sort de la demande de permis était maintenant dans les mains des fonctionnaires délégués.

”Je suis déçu par la réponse du ministre. On dirait la réponse des TEC tellement elle va dans le sens du projet. Cela fera plaisir à sa camarade de parti (Écolo) Hélène Ryckmans qui a dit tout le mal qu’elle pensait du projet. Et pour le coup, je suis tout à fait d’accord avec elle, observait Olivier Maroy. Il n’est pas question de s’opposer au développement du TEC en Brabant wallon. Mais est-ce vraiment intelligent de positionner un méga-dépôt en plein cœur d’un village ? Le bon sens amène à dire que ce n’est pas le cas. Mais j’enregistre que le ministre renvoie les riverains qui se sont largement mobilisés. Ne comptez pas sur Écolo pour vous défendre, habitants de Chastre et Walhain. Telle est la morale de cette histoire.”