Remplacement des Marchetti à Beauvechain : les futurs avions-écoles n’appartiendront plus à la Défense

”La flotte d’appareils Marchetti restera en service jusqu’à ce que nous disposions d’une nouvelle capacité suffisante pour la formation de base des pilotes, a-t-elle dit. La Défense entend y parvenir en concluant un contrat de services à long terme. L’objectif final est la réalisation d’un plan de vol de 6 000 heures au moyen des appareils d’entraînement mis à disposition.”

Le 28 octobre 2022, le Conseil des ministres a approuvé le lancement de la procédure de marché public et la phase de sélection est en cours, a ajouté la ministre. “Les soumissionnaires sélectionnés recevront ensuite le cahier des charges en vue de la soumission de leurs offres. Le calendrier final dépend de la durée du processus pour les marchés publics et de la capacité de production des soumissionnaires retenus.”

Le député a qualifié ce choix d’“étrange”, “dès lors que sous la législature précédente, l’opposition PS de l’époque avait protesté à grands cris contre un certain nombre de décisions du gouvernement en matière de contrats d’externalisation”.

La Défense vise une attribution du marché au plus tard en 2024, nous indique son service presse.

”L’approche la plus pragmatique”

Mais pourquoi avoir opté pour une externalisation plutôt que l’achat de nouveaux appareils par la Défense ou une coopération internationale ?

”Depuis 2019 un groupe de travail “formation pilote” a été créé afin d’identifier, dans un cadre de prospection militaire, les solutions possibles pour répondre aux besoins actuels de formation au pilotage, en tenant compte notamment de l’émergence de cockpits digitaux dans les nouveaux systèmes d’armes de la Force aérienne, indique la Défense. Dans le contexte de ce nouveau concept de la formation au pilotage, des discussions ont été menées entre la Belgique, ses alliés (EU/OTAN) et l’industrie aéronautique. Il en est ressorti que la réalisation d’un contrat de services, avec l’externalisation vers l’industrie du support logistique et technique, d’une capacité de formation de base était l’approche la plus pragmatique, et la solution la plus adéquate pour répondre aux besoins de la Défense.”

Et de continuer : “En effet, un achat d’avions et de matériel connexe uniquement ne permettrait pas de résoudre le problème du manque de personnel nécessaire à assurer le support de la flotte et, en cas d’achat, d’avoir la garantie sur le long terme d’un support adéquat de l’industrie. Afin de faire face aux obsolescences (matériel installé sur l’avion qui ne peut techniquement ou industriellement plus être supporté ou encore, qui est opérationnellement dépassé ou qui ne répond plus aux normes de navigabilité) qui apparaissent durant la durée de vie d’un système aéronautique, le Cahier Spécial des Charges prévoira les mécanismes pour s’assurer que les modifications requises puissent être implémentées durant l’exécution du contrat. Il est donc nécessaire de mettre en place un contrat de services relatif à cette nouvelle capacité de formation au pilotage de base afin de disposer d’avions et de matériel répondant aux dernières normes en vigueur. Un remplacement du Marchetti pur et simple ne permettrait pas de répondre à cette évolution.”

Les instructeurs actuels continueront leur mission auprès des élèves-pilotes, assure la Défense, après avoir suivi une formation pour se reconvertir sur le nouvel avion. De quel avion s’agira-t-il ? On ne sait pas encore le dire, cela dépendant du candidat retenu. “Plusieurs candidats se sont présentés afin d’emporter le contrat de services, et plusieurs appareils se retrouvent parmi les différentes propositions.”

La Défense précise également que la formation de base au pilotage continuera à se faire depuis Beauvechain.

Ensuite, les candidats pilotes pour les hélicoptères continueront leur formation à Dax (France), ceux pour les avions de transport à Avord (France) et ceux pour les avions de chasse aux États-Unis.

Les Red Devils continueront de voler mais sur les nouveaux appareils

Enfin, quel sort est-il réservé aux Red Devils ? Cette patrouille acrobatique de la Force aérienne, composée de cinq pilotes-instructeurs de Beauvechain, vole actuellement sur les Marchetti. “La patrouille de démonstration Red Devils est un précieux ambassadeur de la Force aérienne pour l’image et le recrutement. Compte tenu de l’importance cruciale d’attirer de nombreux candidats de qualité pour la fonction de pilote militaire, il est prévu que les vols de démonstration, sous diverses formes, feront toujours partie de l’ensemble des tâches qui seront attribuées aux nouveaux avions d’instruction”, rassure la Défense.