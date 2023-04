Walhain : le magasin de la Walhinette s’installe aux 4 Nils

”Certaines personnes n’étaient pas venues aux soirées de présentations et n’étaient pas complètement au courant du projet mais sont quand même venues, explique Pascal Lemaître. Cela a permis d’avoir de chouettes échanges sur les décisions à prendre.”

La bonne nouvelle, c’est que le nombre de coopérateurs est pour ainsi dire atteint. “On a toujours dit qu’on voulait en avoir 100, mais on était prêt à se lancer à 70, pour montrer aux hésitants que ça fonctionne et que ça vaut la peine de nous rejoindre. Aujourd’hui, nous avons entre 110 et 112 promesses, dont 94 ont déjà payé leurs actions. Plein d’autres se tâtent encore un peu. Donc au final, nous sommes bien partis”, se réjouit-il.

”La fille de l’exploitante d’antan et son mari font justement partie de la coopérative”

D’autant plus motivant que la coopérative participative a trouvé son espace. Il s’agit des 4 Nils, au numéro 72 de la rue Saint-Vincent. “C’est le bâtiment en face du terrain de balle pelote utilisé autrefois comme épicerie. La fille de l’exploitante d’antan et son mari font justement partie de la coopérative. C’est émouvant et sympathique à la fois.”

Les participants à l’aventure unissent leurs forces pour aménager le local, afin de répondre aux exigences des pompiers et de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). “Pour les pompiers, on doit construire des parois pare-feu, séparer la chaudière du tank à mazout avec des cloisons et placer des portes coupe-feu. Ensuite, pour l’Afsca, on doit notamment carreler la partie réservée au lavage. On a aussi récupéré des étagères et du mobilier, on aménage un bureau et on doit aussi peindre, les murs et le plafond.”

La pose du carrelage devrait commencer ce lundi 10 avril. “On veut aussi en mettre dans les toilettes, mais la priorité est le magasin.”

Pour dégoter tout le matériel nécessaire, ils ont fait preuve de créativité. Un passage sur Bel RTL dans l’émission “à votre service”, rachat de matériel auprès d’une entreprise en faillite ou fin de collection, les Walhinois ont flairé les bons coups.

”La motivation est énorme après avoir franchi toutes ces étapes. Cela fait déjà dix-huit mois qu’on travaille sur ce projet, qu’on se bat et qu’on passe du temps à essayer de convaincre les gens. Récemment, on m’a proposé de faire partie des trois ou quatre fondateurs de la Walhinette. J’ai refusé, parce que je suis trop impliqué émotionnellement. Je risque d’être trop exigeant avec ceux qui ne respectent pas le mode de fonctionnement à la lettre. Car il faut être strict et proposer une gestion digne d’un magasin ou d’une affaire classique. Certains ont investi de belles sommes et tous les coopérateurs sont actionnaires. Il nous faut donc pérenniser le projet en gérant les finances rigoureusement.”

Pour voir les coopérateurs passer quelques heures par mois dans le magasin en échange de l’accès aux produits bios et locaux, il faudra encore attendre un gros mois, avec la date d’ouverture fixée au 13 mai.