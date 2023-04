David Mbombo, le professeur de religion du collège Cardinal Mercier va rester en Belgique

À lire aussi

Une pétition avait été lancée à destination des ministres responsables et de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor, pour que David reste en Belgique. Au final, la pétition a obtenu plus de 13.000 signatures.

Il ne faut pas oublier que David est un cas parmi des milliers d’autres. Chaque année, ils sont nombreux à être expulsés du pays alors qu’ils possèdent un travail, et parfois même des enfants scolarisés sur le territoire belge.