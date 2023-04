Give a Day, le Tinder de l’associatif et du volontariat, débarque en Brabant wallon

Un moyen d’encourager les personnes prêtes à apporter leur aide, leur énergie et leurs compétences aux services des autres. La Province se rend compte de l’importance d’un tel soutien avec les crises de ces dernières années : sanitaire, inondations et réfugiés ukrainiens. Ces contextes ont révélé aux autorités locales les nombreux habitants disposés à aider mais qui ignoraient vers où se tourner. Ce n’est désormais plus le cas. Give a Day permet, via son algorithme, de faire correspondre les demandes des associations avec les envies des bénévoles. Déjà 130 associations sont recensées et plus de 1 000 citoyens inscrits.

Give a Day compte apporter un suivi dans l’utilisation de la plateforme. Une première séance d’information sera donnée, en ligne, le 18 avril.

Faciliter l’administratif

La plateforme solidaire de Give a Day n’existe pas uniquement pour harmoniser les rencontres entre associations et bénévoles mais aussi pour leur faciliter la gestion administrative en automatisant certaines tâches comme l’envoi et la signature de conventions. Entre autres, il est possible de gérer les contrats, planning et notes de frais, explique le fondateur de Give a Day, Mathieu Jacobs.

Une appli sera disponible en été pour encore davantage faciliter les liens et les rencontres.

BW response jamais bien loin

BW response, le programme provincial de renforcement de la sécurité civile, y trouve également un intérêt. En cas de catastrophe dans le Brabant wallon, il sera possible d’organiser et d’encadrer le volontariat spontané. Ainsi, un mode’’situation d’urgence BW’’ sera intégré à la plateforme citoyenne et pourra être activité en cas de crise.