InBW modifie le calendrier des collectes des déchets pour le lundi de Pâques

Ce samedi 8 avril, les PMC seront collectés pour Braine-l’Alleud (zones 2, 4, 7 et 8). Même chose pour Ittre et Rixensart. La collecte de déchets résiduels et organiques se fera à Grez-Doiceau et à Chastre respectivement dans leur zone 1. Et les papiers et cartons pour les zones 1 et 2 toujours à Chastre et à Jodoigne (zone 2). Tout sera collecté à Ramillies sauf les PMC.

Lundi, malgré le jour férié, la collecte de déchets vert est maintenue dans trois communes : Tubize, La Hulpe et Waterloo. Pour les deux dernières communes, cela concerne uniquement la zone 1.

Mardi 11 avril, ce sera la reprise des déchets organiques et résiduels : dans la zone 1 de Nivelles et Orp-Jauche, dans l’ensemble du territoire des communes d‘Ittre et de Waterloo et uniquement dans la zone 2 de Braine-l’Alleud.

InBW rappelle aussi que durant ce lundi de Pâques, l’ensemble des recyparcs du Brabant wallon seront fermés.