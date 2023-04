La fontaine du rond-point du boulevard de l’Europe à Wavre va disparaître

La fontaine a été installée dans les années 90 par Charles Aubecq (MR), ancien bourgmestre de Wavre décédé en 2015. Cependant, cela fait plusieurs années que cette fontaine ne fonctionne plus. Plusieurs réparations ont été effectuées mais insuffisantes pour permettre une bonne récupération d’eau et un fonctionnement efficace. La Ville va donc enlever la structure et même la sphère en béton située juste à côté.

Un rond-point plus vert

Tout ne va pas disparaître sur l’esplanade du giratoire. Les petits murets en pierres sèches et les parterres jouxtés en leur centre vont rester en place. Les trois arbres déjà présents, des copalmes, vont également garder racines dans l’espace vert. Pour compléter, trois merisiers, trois arbres impériaux et trois chênes vont s’ajouter à l’ensemble, sans oublier quelques petits arbustes. Ils seront plantés à l’automne prochain, la saison idéale pour la transplantation.

En plus des feuilles rougeâtres des copalmes en automne, le giratoire se parera de blancs et de violets durant les printemps à venir. Au centre, et par-dessus la mêlée, trônera un gigantesque tilleul à grandes feuilles. Il sera planté rapidement à la suite des travaux. Le tilleul peut vivre des centaines d’années. Il a donc été choisi par les autorités pour le laisser à la postérité.

Le démontage de la fontaine se déroulera du mardi 11 au vendredi 14 avril. Pour effectuer l’opération une machine de chantier équipée d’un marteau-piqueur sera utilisée. Les gravats seront dégagés dans la foulée et évacués vers un centre de tri.