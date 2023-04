Vivez une belle journée en famille dans une ambiance festive et conviviale, découvrez l’abbaye en vous amusant, et surtout… faites le plein d’œufs en chocolat ! À l’aide d’une carte, résolvez des énigmes dans les lieux les plus emblématiques de l’abbaye: de la ligne du temps à la prison, en passant par l’hôtellerie-brasserie, le cloître et l’église. À la fin du parcours, la récompense bien méritée: des œufs en chocolat.

Créez des bulles géantes et regardez-les s’envoler, c’est beau, bondissez et rebondissez sur un château gonflable, fabriquez une décoration de Pâques (atelier pour les plus petits), dégustez une crêpe et/ou un hot-dog… Au programme: des sensations, de la création, de la découverte, de la bonne humeur et du divertissement pour petits et grands.

Visite du vignoble à 11h et 14h (avec supplément, sur réservation).

Visite guidée de la microbrasserie à 14h et 16h (avec supplément, sur réservation).

Le lundi 10 avril (lundi de Pâques), de 10h à 18 h. Sur réservation par créneau horaire.

www.villers.be

Musiques

Kreshen à Profondsart

Kreshen est en concert à l’Espace culturel Chapelle de Profondsart ce samedi.

Kreshen, c’est un univers électro-acoustique aérien, intime et envoûtant. Une atmosphère douce-amère à la fois épurée et subtilement sophistiquée. Sur scène, Kreshen (chant et compositions) est superbement entourée par les jazzmen Bastien Jeunieaux (guitare) et Boris Schmidt (contrebasse). Ce samedi 8 avril, à 20 h, à l’Espace culturel Chapelle de Profondsart, rue de Grandsart, 13, à Limal.

www.eccart.be

Romain Humeau à Lasne

Romain Humeau sera présent ce vendredi 7 avril au Rideau Rouge. ©ÉdA

Romain Humeau, auteur-compositeur-chanteur-multi-instrumentiste-producteur, tant sous son nom qu’à la tête du groupe Eiffel, présenter son dernier album, "Échos". Ce vendredi 7 avril, à 20 h 45, au Rideau Rouge, route de Renipont, 70, à Lasne. Réservation préférable.

www.lerideaurouge.be

Ciné-club

"Le Goût des Myrtilles" à Sart-Risbart

Michel Piccoli dans "Le Goût des Myrtilles" qui sera diffusé ce vendredi à Sart-Risbart. ©© Novak Prod

Ce vendredi 7 avril, à 20 h 30, au 71, ciné-club avec la projection du film "Le Goût des Myrtilles" (2014), de Thomas de Thier, avec Michel Piccoli, Natasha Parry, Arno… Un film envoûtant et bouleversant: vieillir, mourir, disparaître, oui, mais que ce soit au moins avec l’appétence de l’enfance, son insatiable curiosité, son inépuisable capacité à s’enchanter… Un échange sera proposé après la projection. Rue Alphonse Robert, 71, à Sart-Risbart (Incourt).

www.travers.be

Balade

Balade ludique à Baisy-Thy

Ce samedi 8 avril, le 38 organise une promenade au cœur de Baisy-Thy. Une guide vous fera découvrir le village à travers des histoires, des cartes postales et des petits jeux. Dès 6 ans. Deux départs de la salle communale de Baisy-Thy à 10 h 15 et 11 h 15.

Centre culturel de Genappe (info@le38.be, 067 77 16 27).

Marche du lundi de Pâques à La Hulpe

Ce lundi 10 avril, le club "Les Amis de l’Argentine" propose sa 28e marche du lundi de Pâques. Vous pourrez y parcourir des distances de 5 km (balade villageoise), 7 km (traversée du Domaine Solvay), 9 km (balade campagnarde vers Lasne), 12 km, 16 km et 21 km (mélange des 3 premières randonnées), soit un système de boucle autour de la salle de départ. Le lieu de départ se trouve à l’école communale de La Hulpe, rue des combattants, 112. Le départ peut avoir lieu entre 7h et 15 h.

M. Termolle (02 652 12 21).

Balade de découverte des chants d’oiseau à Grez-Doiceau

Le chant des oiseaux vous intrigue et vous aimeriez apprendre à les reconnaître ? Ce samedi 8 avril, cette balade part à la rencontre des oiseaux de nos villages et jardins. Balade encadrée par un guide nature. Maximum 15 participants. Réservation indispensable.

shop.defi-nature.be/balade/264

Rallye équestre à Grez-Doiceau

Comme chaque année l’Office du tourisme de Grez-Doiceau, en partenariat avec la FFE et l’ARTE, vous propose de (re)découvrir à cheval ou en attelage les randonnées de cette partie du Brabant wallon. Deux boucles fléchées seront disponibles avec roadbook et photos. Un questionnaire ludique agrémentera la balade. Inscriptions sur place à partir de 10 h. Dimanche 16 avril, avenue Félix Lacourt, 174, à Hèze.

Divers

Chasse aux œufs à Dongelberg

©ÉdA

Ce dimanche 9 avril, à Dongelberg, une chasse aux œufs est organisée pour tous les enfants jusqu’à 12 ans. C’est gratuit. Une chasse aux bouchons est organisée pour les adultes.

Pour les enfants, inscription souhaitée. Chapelle Notre-Dame de Hal, rue Saint Laurent, à Dongelberg.

linktr.ee/fiessesdombiez

Fête des enfants et chasse aux œufs à Incourt

Chasse aux œufs pour enfants de 0 à 7 ans. Activités ludiques diverses, en plein air et à l’intérieur, en attendant la chasse elle-même. Dimanche 9 avril, à partir de 13 h. Une organisation du comité des fêtes de Longpré.

Terrain de football de Sart-Risbart, rue Alphonse Robert, à Incourt.

Places limitées: 0475 25 66 05, claude.helin@gamail.com

La chasse aux dragons à Grez-Doiceau

Du 16 au 23 avril, une trentaine de dragons seront cachés dans tous les recoins des villages de Grez-Doiceau. Rends-toi près du lieu et cherche un drapeau de saint Georges. Le dragon se cache à maximum 20 mètres autour de ce drapeau. Une fois le drapeau trouvé, fais une photo avec le dragon et poste-la sur l’événement Facebook "La chasse aux dragons" (QR code sur la boîte du dragon). Recache le dragon afin que les suivants aient autant de plaisir que toi à jouer et continue ta quête…

chasseauxdragonsgrezdoiceau.be

Visite guidée de Wavre et visite guidée de Basse-Wavre

Ce samedi 8 avril, VisitWavre organise deux visites: une du centre-ville, à 10 h, et une autre de Basse-Wavre et son histoire à 14 h.

Rendez-vous à VisitWavre, rue de Nivelles, 1, pour la visite du centre-ville et au parking du centre sportif, avenue du Centre Sportif, 15, pour la visite de Basse-Wavre.

www.visitwavre.be

Spectacle

Perwez: "Aya 2", spectacle équestre

"Aya 2" raconte une folle épopée endiablée, toute de feu et de glace. De jeunes explorateurs partis à la recherche d’une source de vie légendaire nommée Aya tentent de se frayer un chemin dans les méandres de la Terre. Grâce à la découverte d’une carte au trésor extrêmement précieuse, ils s’enfonceront dans des contrées jusqu’alors inexplorées et rencontreront le peuple du feu, gardien mystique d’Aya…

Du 7 au 16 avril à l’Academy Reda, chaussée de Charleroi, 6B, à Perwez.

redacreation.be/aya

Abbaye de Villers-la-Ville: "Cabaret du Moine"

Du 16 mars au 22 avril, l’abbaye de Villers organise la 2e édition du "Cabaret du Moine". À l’affiche de cette saison 2023 (première partie), une dizaine de spectacles/concerts d’artistes belges proposés dans la salle romane: Romain Helvétius le jeudi 13 avril ; O’Tchalaï (soirée tsigane)

le vendredi 14 avril ; une soirée Stand up Comedy le vendredi 21 avril ; OK Panda (soirée électro pop rock) le samedi 22 avril. Rue de l’Abbaye, 55, Villers-la-Ville.

071 88 09 80,

Expositions

Expo Pétra Vanwichelen à Louvain-la-Neuve

Pétra Vanwichelen présente une exposition personnelle où elle mêle dessin et textile. Jusqu’au 23 avril à l’Espace 001, rue Michel de Ghelderode, 1, à Louvain-la-Neuve.

espace001.com.

"La Marine sous le Premier Empire" à Waterloo

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be.

"Tissage de la vie" à Lasne

Le service culture de Lasne présente l’exposition "Tissage de la vie" qui rassemble une série de créations en tissu confectionnées à la main par l’artiste Marianne Sousletissulesoleil. Jusqu’au 10 avril dans les locaux de l’administration communale.

www.lasne.be.

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers-la-Ville et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Cette exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format est présentée dans le Jardin de l’abbé.

www.villers.be.

Exposition collective à Nivelles

À découvrir au 1er étage du centre culturel de Nivelles: les acryliques de Chavi et Gianni Schillewaert, les aquarelles de Marie-Paule Desrumaux, l’art verrier de Françoise Pierson ainsi que les photographies de Frank Bruynbroek… Du 1er au 15 avril au centre culturel de Nivelles (place Albert Ier, 1).

www.chavi.be.

"Fragiles Natures" de Bob Verschueren, à Villers-la-Ville

Jusqu’au 23 avril, l’abbaye de Villers-la-Ville accueille l’exposition "Fragiles Natures" de Bob Verschueren. Neuf installations à caractère végétal de cet artiste de renommée internationale dialoguent avec l’architecture de bâtiments séculaires.

www.villers.be.

"Support Group" à Wavre

"Support Group" est une exposition d’artistes internationaux: Francesco Battistello, Laura Dauchet et Stefano Moras. Du samedi 11 mars au samedi 29 avril, Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13, Wavre.

gallerynostrum.com.

Exposition des artistes de Braine-le-Château

L’exposition des artistes de Braine-le-Château se tient à la Maison du Bailli du 1er au 30 avril. Plus d’une vingtaine d’artistes présentent leurs œuvres: peintures, sculptures, céramiques, photographies, recherche graphique… Maison du Bailli, 20, Grand-Place, Braine-le-Château.

www.braine-le-chateau.be

"De l’ombre à la lumière" à Genappe

Exposition de vitraux et dessins au fusain de Roger Marinello et de Catherine Cambier. Du 7 au 9 avril, Maison Galilée, plaine communale, 2, à Genappe.

laicité.genappe@gmail.com

Théâtre

"En finir avec Eddy Bellegueule" à Louvain-la-Neuve

"En finir avec Eddy Bellegueule" ©© Alice Piemme

Eddy Bellegueule est un enfant considéré comme "différent" par ceux qui l’entourent. Exclu, harcelé et violenté, il évolue dans un milieu précaire, où les garçons doivent rejeter l’école, où pour se construire en tant qu’homme il faut être "un dur". Un monde où le travail à l’usine détruit les corps, où on se retrouve au chômage, où on boit pour oublier, où parce que l’on se sent abandonné par les gouvernements, on vote Front national. Un milieu où on déteste aussi les "pédés". Et Eddy est un "pédé".

Au-delà de la discrimination sexuelle, ce récit autobiographique poignant, basé sur le roman éponyme, témoigne d’une lutte incroyable pour s’extirper de son milieu d’origine.

Jusqu’au 15 avril au Studio 12 (accès via les escaliers), place Agora, à Louvain-la-Neuve.

Réservation préférable

levilar.be

"Elle et mon genre" à Waterloo

Dans "Elle et mon genre", et le corps de sa femme, Alberto Garcia Sánchez traitera de la condition féminine ce vendredi à Virginal et ce samedi à Waterloo. ©/

De quel droit se met-il à parler de cette autre moitié de l’humanité à laquelle il n’appartient pas ? C’est la question qui obsède cet homme, comédien, à qui l’on demande un jour de concevoir un spectacle qui traite de la condition féminine… Tel un mime, Alberto García Sánchez nous emmène dans son univers et, à travers ses tableaux drôles et poétiques, questionne la place de la femme dans la société.

Magnifique conteur d’origine catalane, Alberto Garcia Sanchez conte en français "Elle et mon genre", un voyage dans la féminité, la place des femmes dans notre société…

Ce vendredi 7 avril, à 19 h, à l’Étable d’Hôte, rue de Tubize 4/B, à Virginal.

www.letabledhotes.be.

Ce samedi 8 avril à 20 h, salle Jules Bastin (maison communale), rue François Libert, 28, à Waterloo

centre-culturel-waterloo.be

Jeune public

"Un moment avec Melle Lily" à Baisy-Thy

Un rendez-vous tout en douceur pour les enfants de 1 à 3 ans. Souriante et dynamique, Melle Lily s’exprime par des sons, des onomatopées, des chants, des mouvements, des mimiques…

Le samedi 8 avril, deux séances à 9 h 30 et à 11 h. Salle communale de Baisy-Thy.

Centre culturel de Genappe (info@le38.be, 067 77 16 27).

GiZèle joue "À poilS !" à Louvain-la-Neuve

Un spectacle d’humour inédit sur les animaux de compagnie, pour adultes et pour ados. Date spéciale au profit de l’association HumAnima. Samedi 8 avril, 20 h, Ferme du Biéreau, avenue du Jardin Botanique, à Louvain-la-Neuve. Réservation indispensable.

www.billetweb.fr/gizele-poils-a-louvain-la-neuve

Ateliers

"Ricochets !", des ateliers sur la présence de l’eau à Rixensart

"Ricochets !" est le nouveau projet de la plateforme PulsArt. Lors d’ateliers animés par l’artiste Marion Fabian, les habitants explorent, observent, dessinent, creusent autour de cet élément ressource. Plusieurs de ces ateliers proposés à Nivelles et Rixensart ont déjà eu lieu. Il reste deux dates: le 14 et le 20 avril, à Rixensart. Ces deux ateliers sont réservés aux habitants de cette communale. Les inscriptions se font via le centre culturel de Rixensart.

www.ccbw.be.

Humour

Jeud’redis de l’humour à Wavre

Créé par Mélanie Mouvet et Salim Ayoute, le Comedy Spot est un concept sans chichis: un accueil familial, une proximité avec les artistes, une agréable convivialité. Le 13 avril, à 20 h, Dan Gagnon sera de retour avec le Comedy Spot, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre. Réservation obligatoire.

010 22 48 58, info@columban.be