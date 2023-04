Chaumont-Gistoux : ici, la moitié des 16 logements seront vendus à des prix inférieurs à ceux du marché

Ces logements disposeront tous d’un balcon ou d’une terrasse. La présence de verdure à l’arrière de l’immeuble apportera les avantages d’une implantation dans un cadre bucolique.

"La mixité des logements et les surfaces variées (de 78 à 143 m² pour les appartements, terrasse/balcon compris) permettront à un large panel de personnes de trouver l’habitation qui leur convient, indique Cédric Leneau, directeur de l’APIBW. Les appartements mis en vente sont très avantageux. Ils sont neufs et répondront donc aux exigences les plus récentes, notamment au niveau environnemental. Le label PEB des appartements est A, réduisant les consommations d’énergie. Les appartements sont tous traversants et très lumineux. Il y a des 1, 2 ou 3 chambres. Au niveau des finitions, les acquéreurs qui achètent en début de chantier auront la possibilité de personnaliser leur appartement avec notre architecte d’intérieur."

Un local à vélos sécurisé est prévu au sein de la copropriété, ainsi qu’un parking à l’arrière de l’immeuble. Des cellules commerciales sont également en vente au rez-de-chaussée de l’immeuble. "Financièrement, les primo-acquéreurs qui habiteront l’immeuble pourront bénéficier de la TVA à 6% prévue dans le cadre de la démolition/reconstruction", poursuit Cédric Leneau.

De -15% à -30%

Il s’agit de proposer des logements de qualité tout en favorisant l’accession à la propriété en Brabant wallon. Suivant certaines conditions, l’APIBW offre la possibilité d’acheter certains biens avec une réduction de prix allant de 15% à 30% par rapport à la valeur du marché. La moitié des 16 logements seront vendus à des prix avantageux allant de 248 500 € à 344 250 € HTVA. Les 11 autres biens (8 logements et 3 commerces) seront vendus aux prix du marché, soit entre 220 000 € et 445 000 €.

Les personnes qui souhaitent introduire un dossier auprès de l’APIBW pourront le faire à partir de 9 h, le vendredi 21 avril prochain (voir conditions et procédure sur www.apibw.be). La réception des biens est en principe prévue pour septembre 2024. Précisons que plus de 1 000 noms figurent sur les listes d’attente de l’APIBW.