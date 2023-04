Près de 6 heures de trajet pour faire Waterloo – Merode (aller-retour) : les incroyables déboires d’un navetteur sur la ligne 124 Nivelles-Bruxelles

À lire aussi

Il nous raconte sa mésaventure, en détail. Patrick le sait déjà, la route va être longue en ce mercredi matin. À peine arrivé à la gare de Waterloo que le bus de remplacement arrive déjà avec un quart d’heure de retard. Pire, Patrick et d’autres usagers attendent place de la Gare alors que le car arrive de l’autre côté, là où personne ne l’attendait. Pourtant, les autres jours de la semaine, les collègues du conducteur du jour ne se sont pas trompés. Qu’à cela ne tienne, la navette peut commencer son périple. Mais au lieu d’aller à gauche, la navette s’engage dans le centre-ville de Waterloo, en plein trafic matinal. Cela amène à un nouveau quart d’heure de perdu.

”Il faisait demi-tour sans rien voir”

Finalement le chauffeur met le GPS. Qui lui suggère de prendre chaussée d’Alsemberg vers Uccle alors que la destination devrait être la gare de Rhode-Saint-Genèse. Une erreur d’encodage de la part du conducteur qui, de surcroît, semble ne pas connaître la région : “à un moment, il râlait même sur le soleil qui l’éblouissait. Il faisait donc demi-tour sans rien voir”. Demi-tour vers Rhode et réinitialisation du GPS. Une fois arrivé dans l’entité, le bus prend à gauche… Bardaf… C’est reparti pour un demi-tour avant d’arriver en fin à la gare. “Des gens se sont levés et ont demandé si nous voulions prendre un taxi avec eux”, confie Patrick.

Le trajet reprend et, pour gagner du temps, le chauffeur évite quelques gares : Uccle, Forest, etc. alors qu’il s’agit d’un omnibus dont la mission première de passer par toutes les gares. Duncan Smith, vice-président de navetteurs.be, déplore ce problème. “Il arrive souvent que les chauffeurs des navettes de remplacement ne connaissent pas les trajets qu’ils empruntent. Et avec les retards, ils préfèrent poursuivre la route.”

Las. Le bus arrive enfin à Bruxelles-Midi… mais se gare du mauvais côté de la route et gêne la circulation. Bilan de l’aller : 40 minutes pour quitter Rhode-Saint-Genèse et 2h30 de trajet au total !

Le trajet du retour, en soirée, est encore plus long. “Le chauffeur n’y est pour rien cette fois”, raconte Patrick. Déjà, aucun omnibus n’arrive pour les petites gares et Waterloo. Alors qu’il y a des directs vers Braine-L’Alleud et Nivelles. Une heure d’attente supplémentaire. Pour ne rien arranger, l’alarme incendie du bus de remplacement se déclenche sans raison. Procédure oblige, le chauffeur fait évacuer le bus le temps d’inspecter et régler le problème. Encore un quart d’heure de perdu. Au total, le retour a pris 3 heures et 15 minutes. “Heureusement que ça ne dure qu’une semaine”, ironise Patrick.

À qui la faute ?

Aux dires du vice-président des navetteurs, le problème ne vient ni de la SNCB ni d’Infrabel. Lors d’une précédente déclaration, il soulignait la bonne communication des deux institutions sur les travaux et sur les alternatives de transport. Le problème viendrait des compagnies d’autocars. Les horaires sont souvent durs à respecter à cause du trafic, des travaux routiers et du manque de connaissance des itinéraires. De plus, là où un retard de train peut être signalé par le site, les applications et des annonces vocales sur les quais, ce n’est pas possible pour les bus de remplacement. Personne n’est donc véritablement responsable, le problème se trouverait plus structurellement dans la formation des chauffeurs.

Du côté de la SNCB, on informe que la firme de bus de remplacement a rencontré un imprévu logistique et n’a donc pas pu mettre en place suffisamment de cars. Certains voyageurs ne trouveront peut-être pas tous des places disponibles d’autant qu’un bus ne peut pas remplacer un train en termes de capacité. La société des chemins de fer rappelle encore qu’elle a mis en place des trains supplémentaires et qu’il est également possible de prendre certains bus Stib (37 et 43) et De Lijn (155) depuis Linkebeek, Holleken, De Hoek, Uccle vers Bruxelles.

On verra si les usagers de la ligne 161 Ottignies-Bruxelles auront les mêmes difficultés. Les chantiers commencent ce samedi, jusqu’au 16 avril.