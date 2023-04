Pour une fête responsable : l'opération H2O revient à Louvain-la-Neuve

Pour ce faire, la Ville a engagé des étudiants, ensuite formés par Univers Santé, pour assurer une présence en soirée mais surtout aller vers les jeunes avec un triple message, comme l’explique la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo) : "Ils distribueront de l’eau gratuitement en insistant sur le fait qu’il est important d’alterner alcool et eau. Ils porteront aussi un message de prévention des déchets. Et ils rappelleront également qu’il vaut mieux rentrer chez soi accompagné."

Et de continuer : "Des échanges qu’on a avec nos partenaires (écoles, UCLouvain, hautes écoles, AMO, Gestion Centre-ville, etc.), on se rend compte que c’est une action hyper pertinente. Ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes : les messages passent donc mieux."

L’opération a d’ailleurs intégré le plan stratégique de prévention et de sécurité de la Ville lors du dernier conseil communal, même s’il n’y est pas cité nommément. Mais quand il est écrit "mettre en place, former et encadrer une équipe mixte (stewards, éducateurs…) qui assure une présence en soirée dans l’espace public à Louvain-la-Neuve lors des événements et des moments de rassemblement", c’est bien de H2O dont il est question.

"Ce plan est prolongé d’année en année par le SPF Intérieur. Mais cette fois, il nous permet de le modifier. Au départ, il traitait surtout de situations individuelles, comme des jeunes en décrochage. Mais au fil des ans, les missions ont glissé vers une approche plus collective, notamment au vu l’augmentation des nuisances sociales liées aux rassemblements festifs et informels de jeunes. On y a donc ajouté l’opération H2O", a précisé la bourgmestre aux élus.

Réaction de Jacques Otlet (OLLN 2.0-MR, opposition) : "C’est une très bonne modification, avec des actions concrètes qui pourront ainsi être mieux évaluées."