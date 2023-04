Jean-Paul Wahl propose aux communes de mutualiser la gestion de leurs consommations énergétiques

Le député wallon Jean-Paul Wahl (MR) multiplie les visites avec des mandataires locaux dans différents domaines. Mais une récente visite à Louvain-la-Neuve lui a ouvert les yeux sur une problématique bien d’actualité: la consommation énergétique. "À mon échelle, je constate que pour les bâtiments communaux, si des communes sont plus concernées que d’autres par la thématique, les difficultés de gestion des consommations énergétiques sont bien réelles. À Jodoigne par exemple, si la plaine de la Gadale sera à la pointe avec la biomasse, on ne peut pas en dire autant de l’hôtel de ville logé dans un château pas toujours bien isolé, sans parler d’autres espaces comme les salles, les crèches… Et que dire de la gestion du chauffage. On ouvre les vannes le matin car on a froid et puis… on les oublie. Et il n’y a généralement personne pour contrôler tout cela."