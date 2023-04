Brabant wallon : l’auditorat du travail, enfin au complet, est prêt à affronter les tricheurs

Arrivons-en au bilan chiffré pour 2022: 820 nouveaux dossiers entrés en matière pénale, 1491 dossiers traités, 561 avis donnés en matière civile.

"On est en retrait par rapport aux 939 dossiers ouverts en 2021, mais nous ne sommes pas là pour faire du chiffre. Nous mettons notre énergie sur les grosses fraudes dans la mesure de nos moyens humains: les magistrats en nombre parfois insuffisant pour cause de départs et de maladies, et l’inspection des lois sociales à l’effectif maigrichon, qui doit s’occuper du Brabant wallon, de Namur et parfois de Luxembourg. Heureusement que nous pouvons compter aussi sur les dix zones de police du BW et sur la PJF."

Les gros dossiers, ce sont surtout les structures négrières dont le traitement occupe jusqu’à trois audiences correctionnelles. Des dossiers "au long cours" qui nécessitent parfois des enquêtes de plusieurs années. Quatre ont été soumis au tribunal en 2022 et, au 31 décembre dernier, huit autres étaient à l’instruction.

"Un autre volet est de plus en plus présent, poursuit Gautier Pijcke, celui du harcèlement sexuel. Une retombée du mouvement Me Too ? C’est possible. En tout cas, j’ai lancé quatre citations et obtenu deux condamnations. Deux dossiers sont en attente d’un jugement."

"Les horreurs"

On termine par ce que l’auditeur appelle "les horreurs". "On trouve encore des nids d’ouvriers maltraités, souvent venus de l’Europe de l’Est, qui dorment à quinze dans un dortoir et sont payés au lance-pierre pendant deux ou trois mois avant d’être remplacés par d’autres.

Un autre phénomène m’insupporte. En 2023, des ouvriers meurent encore pour un échafaudage mal monté, un garde-corps ou un filet de sécurité absent, un harnais non attaché. 37 dossiers de ce type ont été ouverts en 2022, dont 5 mortels.

Nous allons faire campagne, avec l’appui du gouverneur Gilles Mahieu, pour sensibiliser aux risques de chute. Et une autre raison d’espérer en des jours meilleurs, c’est une équipe en passe de redevenir au complet. Des gens compétents et hyper-motivés, une jeune génération talentueuse faite d’anciens avocats qui ont été très heureux dans leur ancienne profession, qui ont une grande capacité de travail et qui n’attendent qu’une chose: aller au charbon."

Les deux casquettes de l’auditeur

On pourrait croire que l’auditeur est au travail ce que le procureur du roi est à la première instance (civil et correctionnelle). Faux.

Lorsqu’il siège au tribunal du travail, l’auditeur porte sa casquette civile. Il est assez proche du juge auquel il donne son avis sur les litiges de sécurité sociale, considérant par exemple que le recours à examiner est recevable ou non.

Il n’en va pas de même en correctionnelle. C’est lui qui est l’auteur des citations en matière de droit pénal social et c’est lui qui requiert des peines. Mutatis mutandis, il a le même statut que l’avocat plaideur. En 2022, l’auditeur du travail du Brabant wallon a lancé 26 citations directes en correctionnelle.

Modes alternatifs de résolution de litiges

Le législateur a prévu des modes alternatifs de résolution de litiges qui peuvent apparaître comme des mesures de faveur.

Tel est le cas, au pénal, de la probation prétorienne qui peut être proposée aux allocataires sociaux sous forme de formation, de thérapie ou de réparation en contrepartie du préjudice subi. Cette probation prétorienne a été accordée 16 fois en 2022.

69 autres dossiers se sont soldés en 2022 par une transaction directe proposée aux employeurs convaincus de fraude aux cotisations sociales. On parle de transaction élargie lorsqu’elle est proposée aux intéressés dont le dossier a quitté les bureaux de l’auditorat, a été transmis à un juge d’instruction ou est même en passe d’aboutir devant un juge.

De son côté, l’administration générale des amendes administratives, qui dépend du SPF Emploi, est habilitée à infliger semblable amende. Tel a été le sort pour 198 dossiers en 2022.

Enfin, l’auditorat peut envoyer à la Maison de justice des dossiers qui pourront être clôturés par un travail d’intérêt général. Tel fut, en 2022, le cas pour 6 dossiers, un pour harcèlement moral au travail, cinq pour perception indue d’avantages sociaux.

Si ces mesures de faveur sont refusées par les employeurs ou les allocataires sociaux, l’auditorat renvoie ceux-ci devant le tribunal.

Une autre issue, encore plus favorable aux employeurs et allocataires sociaux, est ce que l’on appelait jusqu’il y a peu le "classement sans suite", une appellation transformée en "sans traitement pénal".

Tel fut le cas, en 2022, pour 332 dossiers, 32% parce qu’il n’y avait pas d’infraction, 22% en raison de charges insuffisantes, 15% parce que le prévenu avait déjà été sanctionné, ce qui se traduit en langage juridique par la formule latine "non bis in idem" qui interdit toute nouvelle poursuite contre la même personne pour les mêmes faits.