Brabant wallon : une formation gratuite pour apprendre les gestes qui sauvent dès 14 ans

"Les adolescents sont les adultes de demain, et les former à réagir de manière responsable dans une situation d’urgence est une manière de faire d’eux des citoyens responsables, actifs, et solidaires", soutient Sophie Keymolen, la députée provinciale en charge de la jeunesse.

La Province organisera 18 journées de formation qui se dérouleront les samedis ou en semaine, pendant les vacances scolaires, de 8 h 30 à 17 h. Les différentes sessions auront lieu partout sur le territoire provincial, et la participation à la formation est gratuite. Cette formation "Réaction 112" sera proposée jusqu’en janvier 2024.

Les principaux points abordés lors de cette formation sont l’appel aux services d’urgence, la chaîne de survie, la réanimation cardio-pulmonaire avec défibrillateur, les manœuvres de désobstruction, la mise en position latérale de sécurité, les intoxications, l’application de bandages et la gestion des brûlures.

"À l’issue de la formation, les participants recevront une sorte de brevet, qui est une attestation de formation Réaction 112 décernée par FormationBW, notre organe de formation", ajoute la députée.

Une campagne d’affichage dans les écoles, et maisons des jeunes, et des publications sur les réseaux sociaux devraient informer les jeunes de cette opportunité qui leur est offerte.

"Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, sur le site de la Province. Elles nécessitent une démarche individuelle de la part des adolescents. Ils auront peut-être besoin d’un petit coup de pouce… donc nous espérons que les parents seront attentifs et en parleront à leurs enfants."

www.pointbw.be/posts/former-les-jeunes-aux-gestes-qui-sauvent