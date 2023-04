Brabant wallon : veiller sur la santé de près de 24 000 élèves

Les équipes des centres PSE de Jodoigne, Tubize, Wavre, Ottignies et Nivelles regroupent des médecins, des infirmières, des assistantes sociales et des secrétaires.

Le SPPSE du Brabant wallon a un peu moins de 24 000 élèves sous tutelle: les élèves de l’enseignement subventionné du Brabant wallon (maternelle, primaire, secondaire, alternance, enseignement spécialisé et enseignement supérieur).

Quatre missions

Le SPPSE a quatre missions principales.

La première, c’est le suivi médical des élèves, c’est-à-dire les bilans de santé (test de la vue, de l’audition, taille, poids…) et les rappels de vaccination aux âges requis (rougeole, papillomavirus…).

La deuxième mission du SPPSE concerne le dépistage et la lutte contre les maladies transmissibles (méningite, rougeole, tuberculose…). Un médecin est responsable de la prévention de ces maladies.

Troisièmement, le recueil des données statistiques anonymes sur la santé des élèves afin de guider les politiques en matière de santé à destination des jeunes.

Et enfin, la promotion de la santé. Dans ce dernier domaine, le SPPSE du Brabant wallon a pour objectif de rendre l’élève acteur de sa santé. Le service mène des actions collectives sur la promotion de l’alimentation saine, de la santé bucco-dentaire, de l’activité physique, de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, du bien-être et de la santé mentale, mais aussi concernant la prévention des assuétudes et des traumatismes.

"Mon école en santé"

Le SPPSE du Brabant wallon a réalisé l’outil "Mon école en santé" qui permet aux enseignants du fondamental d’aborder des thèmes en lien avec la santé, grâce à des fiches thématiques classées en fonction de l’âge des enfants. L’outil est disponible sur le site internet de la Province du Brabant wallon.

Le SPPSE est également chargé de visiter des établissements scolaires et de vérifier la salubrité et l’hygiène dans les classes, cantines et sanitaires. Pendant la pandémie, les équipes du SPPSE ont été fortement mobilisées par le tracing, la prescription de tests PCR, le reporting à Sciensano et les réunions de crise avec le gouverneur, avec l’ONE…

"Le suivi médical par le biais de l’école intervient en première ligne pour identifier des problèmes de santé d’un enfant ou d’un jeune. Nos équipes offrent aussi un moment d’échange aux élèves qui ont des questions ou qui rencontrent des difficultés, indique Sophie Keymolen, députée provinciale en charge des PSE. En Brabant wallon, nous sommes fiers de nos services de promotion de la santé à l’école qui s’appuient sur l’expertise solide des équipes en place, d’outils performants et adaptés ainsi que d’un réel échange sur le terrain avec les équipes pédagogiques. Nos services permettent d’anticiper, de détecter et de résoudre des questions d’ordre médical assurant le bien-être et la santé d’une grande partie de la population scolaire en Brabant wallon."