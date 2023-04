Lasne et Ottignies-Louvain-la-Neuve : quand un livreur de cocaïne devient "centrale"

Ce jour-là, de grand matin, il se trouvait dans l’appartement de sa copine Agnès M. à qui, une fois entendu le coup de sonnette qui ne pouvait provenir que de la police, il donna l’ordre de balancer par la fenêtre un sac qui contenait un pistolet chargé, 2 830 €, des boulettes de cocaïne, un GSM et 79 cartes SIM dans un sachet de cellophane.

Le début de la fin pour Bongeye qui avait en quelque sorte été trahi par son livreur Tshianaga T. Le GSM de ce dernier avait été le point de départ d’une enquête initiée par la zone de police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, elle-même informée de la vente de cocaïne par un individu titulaire d’un numéro utilisé par des acheteurs.

La plaque d’immatriculation de la voiture de Tshianaga fut relevée par la police lors d’une livraison effectuée à un habitant de la route de la Marache, à Lasne, un 14 janvier à 15 h 24.

Le conducteur fut reconnu. "Sur base de quoi ?", se demanda son avocate qui osa plaider l’acquittement de son client (quatorze condamnations au casier judiciaire) qui, selon elle, serait victime de poursuites "irrecevables" car il n’avait pas comparu devant la chambre du conseil et n’avait jamais été auditionné.

Le parquet venait de requérir 2 ans de prison ferme à son égard, 40 mois dont 2 ans secs pour Bongeye et 2 ans avec sursis pour Agnès.

L’avocate de ces deux derniers critiqua la longueur de la période infractionnelle pour un homme également poursuivi pour détention d’armes (pistolet, munitions, coup-de-poing américain, couteau à lame jaillissante) et l’implication de sa copine pas au courant du trafic.

L’homme est en aveux. Il a d’abord été livreur puis est devenu dispatcheur avec deux "centrales" (treize téléphones et 954 numéros d’appel retrouvés) et un livreur très actif qui jouait avec les promotions tentatrices, "1 + 1", "2 + 2" et même "3 + 3".

Le jugement suivant est tombé: 30 mois dont 20 mois ferme pour Bongeye avec 12 000 € d’amende et 15 000 € confisqués, 15 mois avec sursis pour Tshianaga, amende de 8 000 € et confiscation de 8 000 €, 180 heures de travail pour Agnès, confiscation de 12 000 €.