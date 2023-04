Biométhanisation à Virginal (Ittre): faudra-t-il aller hors du Brabant wallon pour trouver suffisamment de déchets organiques?

Le projet d’unité de biométhanisation sur le site de l’incinérateur de Virginal avance correctement, a rassuré Philippe Henry.

Même, si effectivement, il manque de déchets organiques: "La quantité de déchets organiques du Brabant wallon est, en effet, insuffisante: la somme annuelle est d’environ 10 000 tonnes alors qu’il nous en faut au minimum 20 000". Ce qui signifierait que chaque Brabançon wallon devrait produire 50 kg de déchets organiques par an et qu’ils soient collectés plutôt que de finir dans un compost ou, pire, dans les sacs blancs et donc à l’incinérateur voisin de la future unité de biométhanisation.

Il y a toutefois d’autres pistes pour augmenter la masse de déchets qui alimenteront l’unité de biométhanisation, explique le ministre Henry: "Vu que ce projet rentre dans le Plan wallon des déchets ressources, nous pouvons envisager une augmentation du gisement public en allant chercher les déchets sur une autre province et/ou en intégrant les gisements privés".

L’inBW vise la construction de cette unité de biométhanisation pour 2025. Le biométhane produit sera principalement injecté dans le réseau d’Ores tandis que le digestat sera valorisé en agriculture, avec l’avantage de ne pas sentir lors de l’épandage. Le gaz pourrait également être valorisé en électricité, ou utilisé comme carburant de véhicules roulant au gaz naturel.