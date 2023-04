Braine-le-Château établit des critères que les associations devront remplir pour être aidées

Dominique Netens, échevine des Associations: "Nous n’avons pas voulu être trop restrictifs. Nous demandons que 50% du comité ou des membres de l’association soient brainois. L’adresse de référence, ou le siège social s’il s’agit d’une ASBL, doit être sur le territoire de la commune. Nous imposons un délai d’une année entre la demande de reconnaissance de l’association et le moment où l’aide est effective. Enfin, et c’est assez logique, nous demandons que l’activité de l’association apporte un plus à la vie brainoise. En tout état de cause, c’est toujours le collège qui prendra la décision d’accepter ou de refuser la reconnaissance."

Quid des associations déjà aidées et qui ne satisferaient pas à ces critères ? Dominique Netens: "Nous avons beaucoup réfléchi et analysé la situation actuelle et, ma foi, les gens qui, à l’heure actuelle, bénéficient des locaux répondent d’une manière ou d’une autre à ces conditions. Mais nous restons attentifs. Par ailleurs, les associations à vocation humanitaire seront toujours soutenues. Si nous prenons l’exemple des Alcooliques Anonymes, nous leur prêtons des locaux, mais fatalement nous ne pouvons pas leur demander de répondre aux différents critères puisque, par définition, leurs membres sont anonymes et que le siège social n’est pas situé dans la commune. Cependant, nous ne pouvons pas leur refuser un local, car c’est de l’humanitaire. C’est la même chose pour la Croix-Rouge ou encore le Village n° 1. Nous devons bien entendu aider ces associations qui font des choses intéressantes au niveau humanitaire."