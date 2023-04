Deux pépinières du Brabant wallon participeront ce dimanche 16 avril à la journée "Hortidécouvertes"

Un secteur en plein essor

Connaissant une certaine croissance depuis la pandémie de Covid-19, l’horticulture ne s’est jamais aussi bien portée. Pendant les deux années de pandémie, près de 67% des habitants de Wallonie et de Bruxelles ont aménagé leur jardin. Par ailleurs, en 2022, le total des dépenses en horticulture ornementale a augmenté de 11,1%. Pour Philippe Mattart, directeur général de l’Apaq-W (Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité), "ce sont des indicateurs économiques encourageants pour la Wallonie. Le secteur est plein de promesses". Contribuant à la qualité de vie des citoyens, les végétaux et les espaces verts procurent de nombreux bienfaits à la santé, la vie sociale et l’environnement. Pour Pierre Pirard, chef de cabinet du ministre wallon de l’Agriculture et de l’Économie, Willy Borsus, "ce secteur mérite qu’on lui accorde une attention particulière".

Un week-end pour les passionnés de plantes

Cette année, l’Apaq-W en collaboration avec l’Association royale des professionnels de l’horticulture, le Collège des producteurs, la Fédération belge des entrepreneurs paysagistes (FBEP) et la Fédération wallonne horticole (FWH), est fière de proposer une multitude d’activités en Wallonie, visant à promouvoir le savoir-faire horticole. L’occasion pour les petits et grands amoureux des plantes de se balader dans les allées de fleurs et d’obtenir les précieux conseils des horticulteurs.

À vos agendas

À Aywaille, du 14 au 16 avril se tiendra la foire "Tous au jardin" ainsi que le concours du meilleur jeune jardinier, sur le site de la brasserie Elfique.

Dans le reste de la Wallonie, le dimanche 16 avril sera quant à lui réservé à la journée Hortidécouvertes, durant laquelle 27 entreprises wallonnes, dont deux situées en Brabant wallon – les pépinières Le Try (Céroux-Mousty) et Décoplant (Villers-la-Ville) – accueilleront les jardiniers amateurs dans leurs installations. Au programme: démonstrations de semis, de greffage, de taille d’arbres ou encore d’art floral.

Cette journée Hortidécouvertes attire généralement près de 20 000 visiteurs au total.