La Flèche brabançonne fait des allers-retours en Brabant wallon ce mercredi : voici les rues qui seront fermées pour l'occasion (INFOGRAPHIE)

Les dames au départ de Lennik

À 10 h 50 les femmes démarreront de Lennik vers Vlezenbeek pour descendre vers Leeuw-Saint-Pierre puis Lot, Beersel, Huizingen et à Tourneppe, elles tourneront en direction d’Alsemberg par la N231. Au carrefour avec l’avenue de la Forêt de Soignes, elles descendront via la chaussée de Braine-l’Alleud. Arrivées vers 11 h 30 au rond-point du Delhaize et du Quick de Braine, elles repartiront en direction de Wauthier-Braine par la chaussée de Tubize (N246) et Braine-le-Château où elles redescendront vers Haut-Ittre par la chaussée de Nivelles (N28) à partir du carrefour avec la rue de la Libération.

À partir du dessous de l’échangeur d’Ittre, la N28 rejoint la N280 jusque Bois-Seigneur-Isaac et du village elles continueront sur la N280 vers Lillois jusqu’au carrefour entre la rue de l’Épine Pucelle et la Grand-route/chaussée de Nivelles (N27) avant de traverser la localité vers Goumont. Elles rouleront un quart d’heure pour arriver à midi au giratoire de Mont-Saint-Jean (McDonald’s de Waterloo) et continuer sur la chaussée de Louvain (N253) en passant Ransbèche, Hannonsart et finalement La Hulpe où elles retraverseront la frontière linguistique aux alentours de 12 h 15.

Pour terminer, les cyclistes remonteront toujours la chaussée de Louvain jusqu’à Malaise avant de rentrer dans un circuit de quatre tours dans Overijse et les environs : des tours entre Tombeek, Terlanen, Huldenberg, Overijse avec un passage par la montée d’Hagaard. La course se clôture ainsi au bout du 4e tour vers 14 h 20.

Chez les hommes

En parallèle des femmes, lorsqu’elles arriveront dans la boucle d’Overijse, les hommes partiront à 12 h 30 depuis Louvain. Descente de la chaussée de Louvain (N253) vers Ottembourg en passant par Rhode-Saint-Agathe. Une fois à Ottembourg, le peloton fera une brève incursion en Brabant wallon en arrivant à Wavre et en remontant la N4 vers Tombeek puis Malaise.

Pour la suite du parcours, il s’agit du même que pour les dames mais dans le sens inverse. La Hulpe vers 13 h 15, Haut-Ittre aux environs de 13 h 45 et sortie du Brabant wallon via la chaussée d’Alsemberg à 14 h 05. Ils feront une boucle entre Alsemberg, Beersel, Lot, Huizingen et Tourneppe avant de reprendre la chaussée de Braine-l’Alleud. À partir de là, le parcours devient exactement le même que pour les femmes. Retour à Braine-l’Alleud vers 14 h 35, Lillois vers 15 h et sortie du Brabant wallon à 15 h 25. Ensuite, les hommes feront les quatre tours de la boucle d’Overijse pour terminer aux environs de 17 h 30.

En Brabant wallon, il faudra donc prendre ces dispositions dans les zones traversées entre 11 h et 15h30. Mais après chaque passage du peloton, les routes seront à nouveau libérées jusqu’au passage du suivant. De plus, il n’y a pas de caravane prévue en tête de course, les routes seront donc rapidement dégagées avant et après la course.