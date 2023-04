Louvain-la-Neuve : acquittement, faute d’éléments probants pour établir un viol

Ce soir-là, elle devait assister à cet événement musical dans le public, en compagnie de plusieurs musiciens de sa formation. La musique était toute sa vie, et son père avait accepté de la conduire à Louvain-la-Neuve pour qu’elle vienne écouter des professionnels. Sur place, un autre musicien de son orchestre, quinquagénaire à l’époque, avait proposé de la ramener chez elle en fin de soirée pour éviter au paternel un nouveau trajet. Ce que celui-ci avait accepté.

Sauf que d’après la victime, une fois installé à côté d’elle dans la salle, cet homme qu’elle pensait connaître a commencé à la toucher. Lors de la deuxième partie du concert, alors qu’elle était paralysée de peur, il s’est fait plus entreprenant, mettant sa main dans son entrejambe et sur sa poitrine. Et durant le trajet de retour, entre deux questions trop intimes, il a glissé sa main dans sa culotte et l’a pénétrée avec ses doigts alors qu’elle essayait de l’en empêcher. Il lui a également montré son sexe en érection.

"J’ai vécu plus de quinze ans de peur, de honte..."

"J’avais 15 ans et en 2002, c’était la parole de l’un contre celle de l’autre, a-t-elle expliqué, très émue, devant le tribunal correctionnel il y a un mois. J’ai vécu plus de quinze ans de peur, de honte, de culpabilité de n’avoir pas su comment réagir, de n’être pas rentrée par mes propres moyens…"

Sur le banc des prévenus, le musicien qui ne fréquente plus son ancienne formation niait tout en bloc. En expliquant qu’il est marié depuis plus de 40 ans, qu’il aime plaisanter mais qu’il n’est pas dragueur et qu’il n’a jamais eu ce genre d’attitude envers une jeune fille. "Pourquoi dit-elle cela ? Je n’en sais, je ne suis pas dans sa tête…", a-t-il répondu aux questions du président.

Le ministère public, estimant le récit de la victime tout à fait crédible, avait requis une peine de trente mois de prison assortie d’un sursis.

Un jugement tout en nuances

Le long jugement qui vient d’être rendu est tout en nuances. Il ne met pas en cause la démarche de la victime. Mais en prenant l’angle des règles de la preuve devant les juridictions pénales, principes qui protègent tous les justiciables contre de potentielles injustices, le tribunal doit bien constater qu’aucun élément du dossier qui lui est soumis n’est réellement déterminant pour établir la culpabilité du prévenu.

Même s’il y a une plainte, une histoire qui interpelle, la justice se doit de respecter la présomption d’innocence et de s’appuyer sur des éléments certains pour éventuellement la renverser. Ce qu’elle ne s’estime pas en mesure de faire dans ce dossier. Un doute raisonnable subsistant, le prévenu est acquitté.