Quel avenir pour la crèche créée en urgence par les parents à Céroux-Mousty ? "La réflexion se poursuit"

La nouvelle crèche, bâtie sur les cendres d’ABChild, a reçu une autorisation de l’ONE pour fonctionner jusqu’au 30 juin prochain. En septembre, l’école devra de toute façon récupérer les locaux mis à disposition.

Ce mardi 11 avril, le député Olivier Maroy (MR) et la députée Sophie Pécriaux (PS) se sont inquiétés de l’avenir de cette crèche atypique en commission du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

"On ne peut reporter la charge de l’organisation et la gestion d’une crèche sur les parents, même si je suis admirative de la mobilisation et de ce qui a été mis en place", a fait savoir Sophie Pécriaux.

Mêmes félicitations de la part d’Olivier Maroy: "Ça n’a pas été facile. Apparemment, il a fallu bousculer quelques habitudes. Je ne peux que dire mon admiration pour ces parents qui ont refusé la fatalité. Il y avait une sorte d’impuissance des autorités communales. C’est parce que ces parents ont refusé ce fatalisme, parce qu’ils se sont retroussé les manches, que finalement les partenaires ont suivi. Maintenant, j’ose espérer que les pouvoirs publics se montreront à la hauteur. Il faut une solution pérenne au-delà du 30 juin. Il ne serait pas acceptable qu’il en soit autrement."

La ministre de l’Enfance de la FWB, Bénédicte Linard (Écolo), a également félicité les parents et a envisagé l’avenir: "La poursuite du projet au-delà du 30 juin dépendra de plusieurs paramètres. Les locaux utilisés pour ce projet provisoire retrouveront leur affectation scolaire à la rentrée tandis que certains enfants accueillis rejoindront l’école ou un autre milieu d’accueil. La disponibilité du personnel d’accueil au-delà de cette date sera également à confirmer".

"Les parents souhaitent se retirer de la gestion quotidienne de la crèche"

Ce qui ne veut pas dire que la nouvelle crèche est vouée à disparaître pratiquement aussi vite qu’elle a été créée: "La réflexion se poursuit entre les trois parents, les administrateurs de l’ASBL et les porteurs de ce projet. Leur souhait est de trouver un bâtiment dans la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve afin qu’une nouvelle crèche pérenne soit créée, a rapporté la ministre Linard. Elle serait gérée un pouvoir organisateur expérimenté qui s’est montré intéressé par ce projet. Les parents souhaitant se retirer de la gestion quotidienne d’une crèche."