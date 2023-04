Villers-la-Ville : des travaux anti-inondations dans le centre

Le chantier est assez spécifique, et doit donc être confié à une société spécialisée.

"À cet endroit, il y a un écoulement qui provient d’une source relativement importante, indique l’échevin villersois des Travaux, Philippe Vanhollebeke. Pour l’instant, les égouts de quelques maisons sont raccordés à ce ruisseau souterrain. Ce qui fait que lorsqu’il y a des pluies importantes et que l’eau monte, il y a un reflux dans les caves des habitations concernées. C’est un des points noirs lorsqu’il y a des inondations à Villers-la-Ville: en juillet 2021 par exemple, il y a eu de gros dégâts."

La solution qui a été déterminée est de dévier ce ruisseau pour l’orienter à l’arrière des maisons, afin que les eaux rejoignent directement la Thyle. En parallèle, les tuyaux d’égouts seront équipés de clapets anti-retour pour éviter les remontées d’eau dans les caves.

"Ce n’est pas bon marché, mais cela va éviter que plusieurs maisons soient inondées", a précisé l’échevin devant les conseillers communaux.

L’estimation des travaux dépasse les 50 000 € et l’espoir est de pouvoir concrétiser ce chantier le plus tôt possible. Le conseil ayant approuvé les deux points à l’unanimité après avoir reçu les explications sur le bien-fondé du chantier envisagé, les soumissions ont été lancées dans la foulée.

"On attribuera rapidement le marché, qui pourrait être réalisé pour l’été si tout se passe au mieux, ajoute Philippe Vanhollebeke. Bon, évidemment, avec toutes les réserves d’usage… Il reste encore quelques points noirs dans la vallée de la Thyle mais le gros dossier de la retenue d’eau à aménager du côté du moulin d’Hollers, qui doit être réalisé en collaboration avec la Province, avance. Cela ne sera pas pour tout de suite, vu l’ampleur du projet, mais tout le monde y travaille."