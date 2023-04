La Maison des géants, exposition sur la prévention des accidents domestiques, débarque à Wavre

Derrière cette expérience ludique se cache un constat très simple, en Europe, les accidents domestiques tuent trois fois plus de personnes que les accidents de la route. De plus, 300 000 familles belges ont un aîné de moins de cinq ans. C’est pourquoi la Ligue des familles a créé ce projet avec son association sœur, le Gezinsbond, à l’occasion de leur centenaire. L‘idée n’est pas d’effrayer les parents sur les dangers du quotidien mais bien de les sensibiliser par le jeu et la découverte aux aménagements à faire pour limiter les risques.

La Maison des géants ne se contente pas d’immenses objets et mobiliers. L’expérience est complétée par la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Dans le premier cas, il est possible de scanner des QR codes avec une tablette pour découvrir une scène sur base de la pièce où vous vous trouvez. Pour la réalité virtuelle, il s’agit d’un casque VR proposant des jeux dans la peau d’un enfant comme escalader une armoire avant de se rendre compte de la hauteur une fois au sommet.

Un évènement pour tous… ou presque

Si les parents sont les premières personnes visées par l’évènement, il s’adresse aussi au reste de la famille. Par exemple, les grands-parents s’occupent parfois de garder les enfants mais leurs habitations ne sont plus adaptées pour des petits. Les risques d’accident sont donc accrus.

On peut aussi retrouver des professionnels de la petite enfance, toujours désireux de se former et se conscientiser. Par contre, il est recommandé de ne pas venir avec les enfants. La raison ? Si l’endroit est un bel espace de jeu, par sa démesure, la grande taille des objets n’a pas de logique pour les plus petits. Mais les organisateurs rassurent, ils ne vont pas chasser les enfants. De plus, une garderie est mise en place, sur réservation, les mercredis après-midi, samedis et dimanches.

La Maison des géants se tiendra du 19 avril au 1er mai dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Wavre. Les heures d’ouverture sont de 9h à 17h30. Pour les tarifs ils seront de 5 euros pour les Wavriens s’ils s’inscrivent en ligne et également pour les groupes et étudiants ainsi que les membres de la Ligue des familles. Pour les autres, l’entrée est à 10 euros.

Dix villes belges ont déjà accueilli la Maison des géants comme Liège, Mouscron, Bruxelles, Charleroi et Namur. Wavre sera l’ultime escale de l’évènement.