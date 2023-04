Le retour de l’escroquerie par courrier à Beauvechain : “si c’est trop beau, c’est un faux”

C’est bien ficelé, pas trop long, une seule page suffit aux détails de votre nouveau bonheur. Et puis, le nom figurant sur l’en-tête existe bel et bien. Il s’agit d’un certain Javier Antonio Arandia Garcia, lequel tient un cabinet d’avocat à Logrono, dans La Rioja, à mi-chemin entre Burgos et Pampelune. Là où cela cloche, c’est que le petit malin a mis son numéro de téléphone et sa propre adresse e-mail au bas du courrier. Qui, évidemment, ne correspondent pas au véritable Javier Antonio Arandia Garcia.

En plus, certains détails mettent la puce à l’oreille. Ainsi le dessin du portrait en filigrane d’un personnage ancien, s’est distendu et semble avoir été photocopié avant que le texte de la lettre soit imprimé. La signature est, elle aussi, une copie. Enfin, les divers cachets, au bas de la lettre, en voulant donner un aspect de courrier véridique, sont un peu trop nombreux et mal positionnés.

Laurent Brouker, commissaire divisionnaire de la zone de police Ardennes brabançonnes : “La tentative d’escroquerie par courriel postal était une pratique courante il y a une dizaine d’années, mais elle semblait avoir disparu. À présent, nous avons fréquemment affaire à des escrocs qui empruntent même le nom de membres de la police pour vous réclamer des sommes d’argent sur base de captures d’écran en provenance de sites érotiques ou pornographiques. Qui ces escrocs visent-ils ? Principalement les seniors, mais pas uniquement. Il suffit d’un peu d’inattention ou de candeur pour se faire piéger. Le mieux, si on suspecte une escroquerie, c’est de s’adresser à la police pour porter plainte. En la matière, il y a une règle d’or : si c’est trop beau, c’est un faux.”