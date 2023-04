Climat toxique à Tubize : "80 points votés en 30 minutes, c'est inquiétant"

"L’objet de notre inquiétude est en relation avec le déroulement des réunions du collège, a indiqué le conseiller Filippo Lavore (DéFI, majorité) qui interpellait le bourgmestre. L’horaire a changé. Auparavant, ces réunions débutaient à 8 h 30, le vendredi, et duraient jusqu’à 12h -12 h 30. Depuis quelques semaines, elles commencent à 10 h 30 et se terminent vers 11h – 11 h 15. Comment peut-on sérieusement prendre environ 80 décisions en si peu de temps ?"

Selon Filippo Lavore, la "vraie" réunion commence en fait à 8 h 30 dans le bureau du bourgmestre, Michel Januth (ÉB), avec les échevins. Mais sans Mourad Abdelali (DéFI) et Frédéric Jadin, avec qui la relation est difficile depuis des mois. "Pourquoi ne sont-ils pas invités à ces réunions avant le collège ?"

"Nous sommes libres de nous réunir quand et où on le désire"

Réponse du bourgmestre: "J’ai informé les membres par écrit de la modification de l’horaire, chaque convocation reprend l’ordre du jour et mentionne l’heure de la séance. Un nouveau règlement devait être voté la semaine passée, mais vu mon absence, il le sera lors de la prochaine séance".

Et de confirmer la tenue de réunions préalables, informelles donc, à celles du collège: "Nous sommes libres de nous réunir quand et où on le désire. Messieurs Abdelali et Jadin sont toujours membres du collège, les réunions de travail que nous organisons sont là pour préparer les dossiers qui seront présentés au collège".

Les deux élus de DéFI ont ensuite demandé qu’un médiateur soit présent lors de ces prochains rendez-vous. "Les services communaux fonctionnent correctement, les finances sont saines, toutes les règles sont respectées, a répliqué le bourgmestre. La liberté est garantie pour les organes de la ville. Le collège et l’administration sont à la disposition du ministre des Pouvoirs locaux s’il l’estime nécessaire." Bref, a priori il n’y aura pas de médiateur.

"Le ROI sera prochainement validé"

C’est ensuite l’absence – depuis le début de la législature – d’un règlement d’ordre intérieur (ROI) qui a été évoquée. Ce sont les élus DéFI, partenaires de la majorité depuis le début, qui l’ont déploré. "Il y a un code de bonne conduite et le ROI sera prochainement validé", a précisé Michel Januth.

Frédéric Jadin a encore déploré le fait que les points qu’il demandait n’étaient pas portés à l’ordre du jour. Conséquence aussi de sa mauvaise relation avec le directeur général. Un constat qui vaut également pour Mourad Abdelali.

"Je tiens à souligner que dans les débats, il y a le fond et la forme, a réagi l’échevine Sabine Desmedt (Écolo). Il faut avoir du respect vis-à-vis des personnes. Je constate un manque de respect et un ras-le-bol. Je comprends que le politique demande des comptes et contrôle, mais il y a une façon de s’adresser à l’administration." Une critique visant Mourad Abdelali et Frédéric Jadin.

Avec le système mis en place, les dossiers continuent d’avancer, même si l’échange entre certains élus est devenu impossible. On se demande finalement si les victimes, dans tout ce chaos, ce ne sont pas finalement les élus.