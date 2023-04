Senne et lutte contre les inondations : des préalertes trop fréquentes, dénonce la commune de Tubize

"Je pense qu’il serait opportun d’expliquer aux citoyens à partir de quelle limite ils doivent faire attention car il y a un risque de débordement, lorsque le niveau de la Senne monte, a expliqué Jean-Pierre Fumière (éB). Une petite formation qui permettrait d’intervenir plus rapidement, lors des grosses intempéries."Ils verront eux-mêmes où en est la situation et auront un regard critique."

"Le seuil de préalerte est trop vite déclenché, avec pour conséquence une banalisation"

Pierre Anthoine (éB), l’échevin compétent, était en partie d’accord. "Donner des outils à la population pour anticiper les inondations, c’est très bien. Mais nous sommes aussi victimes de ce qui s’est passé en juillet 2021 (inondations). Il y a une dizaine de jours, nous sommes passés en préalerte de crue sur le bassin de la Senne, alors que le niveau n’était même pas un mètre plus haut que la normale. Le risque d’un outil de ce type, c’est de voir les gens paniquer. Je vais demander à la Région wallonne pourquoi on est passé si vite en préalerte, alors qu’on avait de la marge."

Une observation partagée par le bourgmestre Michel Januth (éB). "Je fais partie d’un groupe de travail à la Région wallonne. C’est un aspect à améliorer. J’ai posé la question aux ministres Henry et Tellier. Le seuil de préalerte est trop vite déclenché, avec pour conséquence une banalisation. Il faut éviter ça. Le jour où la préalerte se transformera en alerte, les gens ne feront plus attention et ne le prendront plus au sérieux. Il faut utiliser ces moyens avec parcimonie. Les citoyens ne doivent pas paniquer mais pas être indifférents non plus."

Un juste milieu est à trouver, entre les alertes intempestives et l'absence d'information à la population. Ce qui n'est pas forcément facile.