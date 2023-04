Cette rénovation était nécessaire car depuis son installation au sommet de la tour de l’église Saint-Jean-Baptiste, en 1954, le carillon n’avait jamais été rénové.

La Ville et la fabrique d’église ont dégagé un budget de 150 000 € pour remplacer le clavier, la tringlerie et une partie des battants des cloches. C’est l’entreprise Klokkengieterij Eijsbouts, d’Asten (Pays-Bas), spécialisée dans ce genre de travail, qui depuis septembre 2022, a réalisé l’ensemble des travaux de rénovation.

"Ces travaux devenaient urgents pour éviter de plus grosses réparations, indique Audrey Die, la carillonneuse de la ville de Wavre, très heureuse de pouvoir retrouver un tout nouvel instrument. Notre deadline était le jeu de Jean et Alice dont la date de la première représentation approche à grand pas. Nous sommes donc bien dans les temps."

Une première visite privée a déjà été organisée avant les fêtes de Pâques pour les membres des associations patriotiques et les représentants des familles qui ont participé à la souscription publique dans les années 50 pour le retour du carillon au sommet du clocher de l’église Saint Jean-Baptiste.

Cela fait maintenant quelques semaines que les cloches ont repris leur office en sonnant toutes les demi-heures. Audrey Die a aussi remis la main sur son instrument pour les deux concerts hebdomadaires lors des marchés.

Visites et concerts au programme

Ce samedi et dimanche, le comité du carillon, avec le soutien de VisitWavre, de la Fabrique d’église et de la Ville de Wavre, a souhaité organiser un événement pour marquer le grand retour du carillon.

Ainsi ce samedi 15, à partir de 11 h, un concert à quatre mains sera donné par Audrey Die et Koen Cosaert, le directeur de l’école Royale de carillon de Malines et carillonneur municipal des villes de Courtrai, Roulers et Harelbeke et notre carillonneuse Audrey Dye.

Pour l’occasion, un lieu d’écoute sera aménagé sur la place du Wastia, avec un accès via la place de la Cure. L’entrée est libre et c’est tout à fait accessible aux PMR.

À partir de 14 h, des visites guidées gratuites seront organisées. Mais avant de songer de monter les 143 marches pour accéder au carillon, il est indispensable de s’inscrire (0479/19 50 76 ou audrey.dye@wavre.be) d’autant plus que pour des raisons évidentes de sécurité, les places pour les visites sont limitées.

Le dimanche 16, à 13 h 15, VisitWavre propose une promenade commentée " Des cloches aux pieds", dans le centre-ville sur le thème du carillon. Cette activité comprend la visite de la tour et du carillon. Elle peut se faire uniquement sur réservation auprès de VisitWavre par mail info@visitwavre.be ou au 010 23 03 52.

À partir de 14 h, des visites guidées gratuites et sur inscription (0479/19 50 76 ou audrey.dye@wavre.be) seront possibles.

À 18 h, un grand concert festif avec au carillon, Audrey Dye et les élèves et anciens élèves de la classe de carillon de l’Académie de musique de Wavre, accompagnés de la chorale La Poutre dirigée par Philippe Lambert. L’accès à ce concert est gratuit.