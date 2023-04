Le célèbre restaurant La Ligne Rouge quitte Lasne

Pas de panique ! Le retour est prévu dans le courant du mois de juin mais à… Hoeilaart. En effet, les propriétaires Olivier et Catherine Lust ont acheté Aloyse Kloos, un établissement réputé au bord de la Forêt de Soignes qui a connu ses heures de gloire avec une étoile au guide Michelin jusqu’à la fin des années 90.

Nous avons visité le chantier qui bat son plein : cuisine ouverte, rénovation de fond en comble des espaces et de la décoration, les boiseries d’origine conservées mais modernisées, aménagement d’une terrasse ombragée,… Ça bosse.

” Nous voulons conserver la taille humaine de notre restaurant en nous limitant à 35-40 couverts, relate Olivier Lust qui supervise journellement l’avancée des travaux. Toute l’équipe actuellement en place à Lasne est transférée à Hoeilaart à l’exception du numéro 2 pour qui les déplacements sont trop longs. Nous cherchons d’ailleurs à agrandir l’équipe notamment avec du personnel bilingue.”

Pour l'heure, les ouvriers s'activent pour créer l'atmosphère du restaurant ©ennio cameriere

Dès le mois de juin, le jeune chef Guillaume Desart (24 ans à peine) partira à la conquête d’une étoile.

” C’est l’objectif. Nous voulons conserver notre niveau gastronomique. Ce chef très prometteur est capable d’aller chercher cette distinction que La Ligne Rouge a obtenue après un an et demi seulement d’existence. “

À l’époque, c’est le chef français Benjamin Laborie, qui a désormais sa propre maison à… Lasne, qui avait relevé le pari (gagnant) de conquérir le guide Michelin.

Un déménagement n’est jamais anodin. D’autant plus que le restaurant passe du Brabant wallon au Brabant flamand.

”Nous espérons attirer une nouvelle clientèle des alentours mais aussi du sud de Bruxelles. Tout en conservant celle qui a promis de nous suivre.“

Mais pourquoi quitter un endroit aussi idyllique pour recommencer ailleurs ? L’investissement se monte quand même à 1.5 million d’euros.

Aloyse Kloos, en bordure de la Forêt de Soignes, était la première adresse de Pierre Romeyer le chef triplement étoilé

” Ma femme et moi aimons entreprendre. Après avoir vendu ma boîte d’import de textiles et avoir travaillé pour un groupe de médias, ma femme, qui possède un grand sens du relationnel, m’a convaincu de nous lancer dans l’Horeca. Elle n’a pas eu tort. Même si la crise se fait ressentir sur le montant des additions mais aussi sur la fréquentation, nous y croyons. Nous aurions voulu acquérir la villa dans laquelle nous étions installés à Lasne mais la propriétaire n’était pas vendeuse. Nous voulions être dans nos propres murs. Après un projet avorté à Thorembais Saint-Trond, il a fallu un an de négociations avec M. Aloyse Kloos avant d’aboutir à un accord. Son fils a d’ailleurs rejoint notre brigade. “

Dans quelques semaines, la façade un brin élimée d’Aloyse Kloos aura été repeinte et accueillera l’enseigne de La Ligne Rouge. La même qui trônait fièrement le long de la chaussée de Charleroi.