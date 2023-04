Et si le Brabant wallon devenait aussi une terre de camps scouts? "Une dynamique se met en place"

En février dernier, les différentes fédérations des mouvements de jeunesse tiraient la sonnette d’alarme: 424 groupes, soit 17.300 enfants, étaient toujours sans endroit de camp pour l’été 2023. Car si la pénurie de lieux d’accueil est récurrente en Wallonie, la réforme des rythmes scolaires, qui a raccourci les grandes vacances, a encore renforcé la problématique.

"Deux mois après, les chiffres sont un peu moins alarmants, mais on estime que 15 % des groupes cherchent encore un lieu. Le processus de déclaration des camps est en cours et on saura le 20 avril qui n’a pas trouvé de lieu. Mais il est quasi sûr que des camps seront annulés, faute de lieux. Ce qui est dramatique", se désole Pierre Damas, des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique.

Devant ce constat, en Brabant wallon, "une dynamique se met en place", indique le gouverneur de la province, Gilles Mahieu.

Le 8 novembre dernier, un conseil 27+1 (Communes, Province et gouverneur) a évoqué cette problématique en présence des représentants scouts, du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, et de la ministre de la Jeunesse, Valérie Glatigny.

La Province va proposer des lieux dont elle est propriétaire

"C’est une problématique à laquelle on est sensible. Les mouvements de jeunesse sont importants en matière de citoyenneté et de découverte de la vie. Le Brabant wallon doit, donc, faire partie de la solution face au manque de lieux de camps", assure le président du collège provincial, Tanguy Stuckens.

Il explique que trois leviers sont mis en œuvre pour faire bouger les choses. Tout d’abord, les cinq Provinces dialoguent pour se coordonner sur la manière de mobiliser leur territoire et ses acteurs, qu’ils soient publics, privés ou associatifs.

Ensuite, la Province est en train d’identifier les lieux dont elle est propriétaire, comme des écoles, qui pourraient accueillir des scouts.

Enfin, le 27+1 a eu pour but de sensibiliser les bourgmestres et échevins à la question et de lever les freins qui peuvent exister. "Le principal frein, c’est l’inconnue, poursuit Tanguy Stuckens. On n’a pas l’habitude d’accueillir des camps scouts l’été, on ne sait pas toujours de quoi ils ont besoin, etc. Il faut donc rassurer."

C’est d’ailleurs pour cela que le 6 avril dernier, la Province a envoyé un mail aux Communes les appelant à collaborer avec l’ASBL Atouts Camps qui propose "des solutions clé en main pour établir une labellisation, des états des lieux entrée/sortie, des cahiers des charges – notamment en matière de sécurité – et enfin pour estimer le prix de la location", y lit-on, tout en rappelant qu’il n’est pas demandé aux Communes de contribution financière.

Atouts Camps mène une campagne spécifique en Brabant wallon

Atouts Camps est une ASBL visant à améliorer la qualité, la sécurité et l’accessibilité financière des endroits de camp et d’en augmenter le nombre en Wallonie.

"Beaucoup de camps se font dans les provinces du Luxembourg, Liège et Namur. C’est pourquoi, on a un plan de décentralisation pour développer des lieux de camp en Brabant wallon et dans le Hainaut pour ne pas saturer des communes qui accueillent déjà pas mal de camps, indique Amélie Collard, la secrétaire générale d’Atouts Camps. On a donc lancé une campagne de communication vers les Communes de ces deux provinces et on y mène aussi des prospections. On en est au début, mais la réponse reste timide en Brabant wallon."

Amélie Collard reconnaît qu’un travail d’information doit être réalisé et aussi que la pression foncière est importante dans notre province. "Dès lors, dès qu’ils ont un terrain, les agriculteurs l’exploitent pour la culture ou l’élevage, c’est plus rentable que de le louer à un mouvement de jeunesse."

Toujours est-il qu’Atouts Camps est là pour guider les propriétaires de prairies mais aussi de bâtiments qui pourraient recevoir des jeunes ( www.atoutscamps.be). Pour l’instant, 4 lieux sont labellisés en Brabant wallon tandis que l’autre site de l’ASBL, www.votrecamp.be, répertorie 6 autres sites (il ne faut pas nécessairement être labellisé pour accueillir des scouts).

Deux camps cet été à Ottignies-LLN, sans doute une première

"J’ai déjà eu deux contacts avec Atouts Camps. L’idée est de mettre les locaux des mouvements de jeunesse aux normes pour recevoir des camps, témoigne le bourgmestre de Braine-le-Château, Nicolas Tamigniau, qui assure parfois l’intendance de camps. J’ai aussi envie de communiquer vers les écoles et les agriculteurs, mais je n’en ai pas encore eu le temps."

Du côté d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’échevin de la Jeunesse, Benoît Jacob, souligne que la 26e unité de Blocry accueillera dans ses locaux deux camps cet été. Une première dans la localité, si sa mémoire ne fait pas défaut.

Le bâtiment, situé rue de la Malaise, appartient à la Ville et des travaux, financés par la Ville et l’unité scoute, ont été effectués pour le mettre aux normes pour recevoir des camps (sanitaires, normes incendies, etc.). "On loue déjà nos locaux à des scouts les week-ends, mais les normes ne sont pas les mêmes, précise Vanessa Ketels, responsable de l’unité. Nous sommes bien situés, entre Louvain-la-Neuve et sa dalle piétonne et le Bois des Rêves. On a déjà reçu pas mal de demandes d’unités situées un peu partout en Wallonie pour venir faire leur camp chez nous. Cet été, on devrait accueillir deux camps de baladins et l’objectif est de recevoir trois camps dès l’été 2024. On a accéléré le mouvement pour faire preuve de solidarité avec les autres mouvements scouts. De notre côté, sur dix sections, une n’a pas encore trouvé de lieu, même si on avait anticipé. À l’avenir, on devra sans doute s’y prendre deux ans à l’avance pour trouver nos endroits de camp."

L’échevin ottintois ajoute encore que des contacts ont été pris avec l’unité de Céroux. Mais on parle davantage de l’été 2024.

"Nos scouts font leur camp dans d’autres communes, il est donc normal d’accueillir des unités venues d’ailleurs", conclut l’échevin ottintois.