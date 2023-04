Nivelles : des rénovations énergétiques accompagnées

"On sait qu’en Région wallonne, et Nivelles ne fait pas exception, le bâti est relativement ancien, explique l’échevin du Développement durable, Pascal Rigot. Le logement est un des secteurs responsables de l’émission de pas mal de CO2 et pour y remédier, il faut une rénovation massive. Ce qui permettra non seulement de réduire ces émissions, mais aussi d’alléger les factures énergétiques des habitants. C’est ce qui nous pousse à mener des actions ciblant ce domaine."

Dans un premier temps, la coopérative qui a été choisie par le collège communal organisera différentes séances d’information à destination des particuliers. L’intérêt d’une rénovation énergétique et les meilleurs moyens pour la mener à bien de manière efficace seront notamment détaillés.

La coopérative sera également active en matière d’audits énergétiques. Ces audits permettent, préalablement à la réalisation des travaux, de faire un état des lieux complet des logements et de déterminer des priorités pour une rénovation cohérente. Par exemple, il ne sert pas à grand-chose d’acquérir une chaudière hyper-performante si dans le même temps, la toiture du logement n’est pas du tout isolée…

À Nivelles, des primes communales sont accordées depuis des années pour les propriétaires qui veulent faire réaliser ce genre d’audit, et elles s’ajoutent aux primes régionales existantes. Le même principe s’applique pour des travaux d’isolation. Un autre rôle attribué à la coopérative sera précisément d’informer les particuliers sur les différentes primes – ce n’est pas toujours simple ! – qu’il y a moyen d’obtenir pour des travaux d’amélioration énergétique.

Et quand il s’agira de passer à l’acte, la société sera également aux côtés des Nivellois qui le souhaitent pour établir un plan d’élaboration des travaux, rechercher une entreprise, et également assurer le bon suivi du chantier.