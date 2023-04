Une formation en fabrication de vins de fruits organisée à Ottignies à la fin du mois

La prochaine des formations qu’il propose s’étalera sur six jours et prendra place rue de l’Élevage, 2, à Ottignies: le dimanche 23 avril de 9 h à 18 h, le mardi 25 avril de 19 h 30 à 22 h 30, le dimanche 30 avril de 13 h à 18 h, le mardi 2 mai de 19 h 30 à 22 h 30, le samedi 6 mai de 9 h à 12 h et le dimanche 7 mai de 9 h à 12 h. Participation: 190€.

Au programme de cette formation: historique et cycle de vinification, types de vins, calcul de la densité, matériel, synthèse de vinification des trois vins (de fleurs, bananes et rhubarbe). La formation est accompagnée de dégustations, d’un syllabus de base de 80 pages, du guide du vinificateur amateur, de la visite d’une cave de vinification et de la création de trois vins.

Renseignements et inscriptions: monvindefruits@gmail.com