Les hackers éthiques, ça existe, on en trouve chez Easi à Nivelles

Cette semaine se déroule à Bruxelles Cybersec Europe, le plus grand salon d’Europe consacré à la sécurité informatique. L’entreprise nivelloise Easi, fondée en 1999 et spécialisée dans les services informatiques et les logiciels pour les moyennes et grandes entreprises, y sera présente. Elle a en effet centré depuis quelques années une partie de ses activités et de ses investissements (9 millions d’euros en 2022 !) sur la cybersécurité. Objectif: protéger ses clients contre les attaques, avec notamment une solution baptisée BlueHorn.