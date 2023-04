Quatre écoles du Brabant wallon ouvrent une option "programmation et technologie du numérique"

"L’ouverture d’une telle option confirme la cohérence de l’écosystème digital en Brabant wallon, commente Tanguy Stuckens (MR), président du collège provincial. La concentration de start-up et grandes entreprises actives dans le digital, la présence de différentes filières informatiques dans l’enseignement supérieur et l’action de facilitateurs économiques placent déjà le Brabant wallon sur la carte du numérique à l’échelle internationale. Il ne manquait plus qu’une formation qualifiante dès le cycle secondaire pour préparer nos jeunes à la révolution digitale en marche et les former aux métiers du futur."

Une vision partagée par Isabelle Evrard (PS), députée provinciale en charge de l’enseignement: "L’ouverture de cette option répond parfaitement aux enjeux de notre territoire et aux attentes de nos entreprises. Les filières de formations informatiques sont en effet confrontées à une pénurie des vocations. Il s’agit ici d’une première étape pour donner à nos jeunes le goût de ces matières technologiques et les outiller le mieux possible dans la poursuite des études supérieures dans ce domaine."

Et de livrer quelques chiffres: "La pénurie dans le secteur IT en Belgique atteignait 16 000 postes en 2018 et pourrait atteindre 30 000 postes vacants d’ici 2030".

L’option "Programmation et technologie du numérique" proposera donc un programme inédit. "Faire naître une nouvelle option prend du temps, dit André Grenier, directeur d’administration de l’enseignement provincial. Nous avons en quelque sorte customisé la grille horaire “Transition informatique” reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre but est de donner une formation exigeante, avec un certain niveau pour acquérir des compétences nécessaires pour pouvoir continuer des études dans l’enseignement supérieur."

Au menu, de la programmation informatique, algorithmique et le développement de logiciels. Avec plusieurs objectifs: développer des compétences pour résoudre des problèmes, développer une pensée critique, collaborer entre collègues et pousser à la créativité. Mais aussi comprendre la technologie, se préparer à la suite du cursus, notamment universitaire, ou encore "contribuer à l’innovation et au développement économique du territoire". Développement du web, de l’intelligence artificielle, l’internet des objets et la cybersécurité.

Les 60 premiers élèves sortiront déjà dans deux ans et seront armés pour s’attaquer aux études supérieures. à la Province, on estime qu’en 2025, 250 élèves devraient suivre la nouvelle option dans l’une ou l’autre des quatre écoles qui la proposeront.

"L’enseignement informatique a changé en Brabant wallon quand les professeurs ont pris le risque de jeter au feu les vieux syllabus afin de se rapprocher des entreprises et de créer une vraie proximité, estime Axel Legay, professeur à l’UCLouvain. On a enfin une transition entre le secondaire et le supérieur, ce qui nous a manqué pendant tant d’années. C’est pour ça que l’UCLouvain soutient cette initiative. On va montrer que ce n’est pas si dur et on va accompagner les professeurs dans ce projet."