Bientôt une piscine à Beauvechain : “on en a clairement besoin dans l’est du Brabant wallon”

La commune est propriétaire d’une parcelle de terrain qui pourrait accueillir la future piscine, à côté des infrastructures du SC Beauvechain et du Padel Club, dans le hameau de La Bruyère.

Le Conseil communal s’est prononcé ce lundi 17 avril à l’unanimité sur le principe de constituer un droit d’emphytéose sur cette parcelle au profit d’un partenaire privé, à qui la construction et la gestion de la future piscine seront confiées.

”On en a clairement besoin dans l’Est du Brabant wallon, explique l’échevin des Sports, Lionel Rouget. Et quand cet opérateur privé s’est présenté avec son projet, nous avons tout de suite été intéressés par un partenariat public-privé.”

L’idée est d’aménager un bassin d’apprentissage de 18 m sur 8 m : “Si on a déjà un candidat, on doit lancer prochainement l’appel public aux candidatures afin de désigner un emphytéote. Et le projet pourrait avancer assez rapidement.”

Fin 2022, les citoyens de Beauvechain avaient été invités à s’exprimer sur les petites infrastructures sportives et de loisirs disponibles dans leur commune.

”Le niveau global de satisfaction est bon. Nous avons reçu plusieurs propositions d’améliorations, principalement sur les espaces loisirs et les terrains de sport, réparties de manière équitable entre tous les villages de la Commune. Des infrastructures supplémentaires seraient les bienvenues : skate/roller, modules extérieurs de fitness et terrains de pétanque. Plusieurs répondants nous ont également fait part le leur souhait d’avoir une piscine à Beauvechain. Une bonne nouvelle donc pour les citoyens mais également pour les écoles de l’entité, qui pourront profiter des nouvelles infrastructures pour leurs cours de natation !”, explique encore Lionel Rouget.

Les résultats complets de ce sondage sont disponibles sur le site internet communal www.beauvechain.eu.