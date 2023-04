La Montée et Descente d’Ittre de retour ce dimanche avec deux répliques de la Ford GT40

Malgré tout, j’ai décidé de poursuivre ce projet. Nous avons eu l’aide très précieuse de 18 commissaires de course venant d’Écaussinnes et de Braine-le-Comte et aujourd’hui, ils sont toujours là”. Jean Gascard a donc mis cette course originale sur les rails en l’organisant à titre privé pendant trois ans. “On m’a alors dit que, s’il y avait un accident, c’était dangereux. J’ai un peu paniqué et j’ai voulu abandonner. C’est alors que le Rotary de Braine-le-Château est venu me trouver et nous avons travaillé ensemble pendant un an, mais malheureusement, la relation était à sens unique. C’est ensuite le Kiwanis de Braine-le-Château qui nous a contactés et nous travaillons avec eux depuis maintenant trois ans.”

Des pilotes au grand cœur

Et si la Montée et Descente d’Ittre fait la part belle aux grosses mécaniques, c’est aussi l’occasion de prouver que les pilotes ont du cœur. “Notre but n’est absolument pas lucratif. Nous reversons une partie des bénéfices à des associations. Ainsi, l’an passé, nous avons reversé 1 500 € à Viva for Life et 5 000 € au Kiwanis de Braine-le-Château. Une autre année, nous avons donné 2 000 € à l’école libre d’Ittre.”

Le but de cette course est aussi de faire découvrir tout un univers au public : “Nous voulons faire sortir les voitures des garages pour les montrer à des personnes qui ne s’intéressent pas forcément à l’automobile, sans devoir forcément aller sur un circuit”.

Dimanche, le public pourra donc découvrir des véhicules de genres parfois très différents. Ces véhicules seront tous âgés de 30 ans minimum ou auront un caractère exceptionnel. “Il y aura des voitures, mais aussi des motos. Une année, j’avais même accepté deux tracteurs tondeuses qui roulaient à 85 km/h. Cependant, nous limitons les inscriptions pour permettre à tous les participants de faire plusieurs tours. C’est difficile de freiner les inscriptions. Par exemple, je ne peux pas dire non au petit jeune qui prépare son Opel Corsa depuis un an ou au propriétaire d’une Lotus de 1960.”

Quatre victoires au Mans

La Montée et Descente d’Ittre est l’occasion pour le public d’admirer des véhicules d’exception, souligne encore Jean Gascard : “Cette année, nous aurons un très beau plateau, avec notamment deux répliques de la Ford GT40, la voiture qui a remporté quatre fois d’affilée les 24 Heures du Mans de 1966 à 1969. Nous avons aussi des véhicules en exposition. Nous avons par exemple déjà eu des Formules 1 des années 2000 ou encore une Lotus pilotée par le champion du monde britannique Graham Hill. Nous avons donc toujours quelques voitures d’exception qui sont exposées et qui ne roulent pas”.

www.monteedittre.be