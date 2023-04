Le dépôt TEC de Chastre à Nil ? Walhain refuse catégoriquement

Suite à la consultation des procès-verbaux des différentes rencontres entre les autorités chastroises et le TEC, une citoyenne a contacté la rédaction pour signaler qu’un élu de Walhain possède des terres le long de la N4 et serait d’accord de les vendre pour permettre au TEC d’y installer son dépôt.

L’intéressé, qui préfère que son nom ne soit pas dévoilé, tempère : “J’ai été approché, mais je n’ai pas proposé de vendre cette parcelle. Je ne suis pas le seul propriétaire, c’est une terre familiale, donc je ne prends pas la décision seul. De plus, lorsque les intempéries sont importantes, il y a des coulées de boue à cet endroit, à l’entrée du village de Nil-Saint-Vincent.”

Le bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois, tient à clarifier encore davantage la position : “Apparemment, Chastre suggérait au TEC de prendre contact avec l’élu, qui pourrait vendre. Chastre cherchait en effet des alternatives, car le TEC n’était pas très proactif dans sa recherche d’un terrain. De notre côté, nous sommes en tout cas clairement opposés à l’installation d’un dépôt à l’entrée de Nil.”

Le bourgmestre de Chastre, Thierry Champagne, explique la situation et la présence du nom de l’élu walhinois dans les procès-verbaux : “Les responsables du TEC ont tendance à dire qu’ils ont étudié toutes les pistes, mais on leur a bien expliqué que ce n’était pas vrai. On a contacté cet élu, sachant qu’il avait des terres le long de la N4, qui nous semble être un endroit stratégiquement plus intéressant que le centre de Chastre. Le propriétaire a répondu qu’il n’était pas contre. C’était un exemple qu’on a cité pour montrer au TEC que son étude était sommaire. On a prouvé qu’il n’avait pas bien cherché…”

Ajoutons qu’actuellement cet élu walhinois semble nettement moins enclin à vendre ses terres, sur lesquelles l’installation du dépôt TEC risquerait d’engendrer des nuisances pour les habitants de Nil-Saint-Vincent.