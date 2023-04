Le coût de leur réparation était plus important que celui d’un remplacement complet et, s’il est moins agressif qu’une perception immédiate dans la boîte aux lettres, le radar préventif incite pourtant l’automobiliste à respecter la limitation de vitesse et l’invite à davantage de vigilance.

”Si bien qu’aujourd’hui, il n’est plus envisageable de se passer de lui, indique la zone de police de Nivelles-Genappe dans un communiqué. À l’initiative des bourgmestres de Nivelles et de Genappe, nous nous sommes penchés. avec les services mobilité des deux villes, sur le remplacement des machines défectueuses et sur l’installation de nouveaux radars préventifs.”

Les travaux ont commencé ce mois-ci et les usagers de la route ont déjà pu constater que 11 radars défectueux ont été remplacés par des panneaux indicateurs de vitesse. En vert, la limitation est respectée. En rouge, elle ne l’est pas.

”Petite particularité, le radar émet un flash, mais ne prend pas de photo, il n’y a donc pas d’amende à la clé. De quoi rappeler au conducteur ce qui l’attend s’il roule trop vite.”

Pour Nivelles, ces radars se trouvent rues Fief de Rognon et Auguste Levêque (zone 30), chaussées de Charleroi, de Mons et de Wavre (zone 50) et chemin de Fontaine-l’Évêque (zone 70).

Pour Genappe : rue Croisette (qui bénéficie de 2 radars préventifs), rue de Nivelles, rue Reine Astrid et chaussée de Nivelles (zone 50).

À terme, 19 autres radars préventifs seront placés en des endroits déterminés par une étude des services communaux mobilité de Nivelles et de Genappe, le tout pour un coût total d’environ 75 000 €.

La prochaine phase d’installation est prévue en septembre 2023. Mais ce n’est qu’en d’année 2024 que toutes les nouvelles machines auront été installées.