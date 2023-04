Plan transport de la SNCB en BW: des trains après 1h du matin pour rentrer de Bruxelles, nombreux aménagements dans les gares…

Au total, 20 gares de la province du Brabant wallon bénéficieront d’une meilleure offre, qui couvre tant les besoins des navetteurs que ceux des étudiants et du voyage de loisirs. Le nouveau plan de transport, qui s’étendra de décembre 2023 à décembre 2026, prévoit pour les Brabançons de meilleures connexions train-bus à l’aéroport de Charleroi, une liaison renforcée en semaine et le week-end vers Bruxelles, Charleroi et Louvain et des trains plus tard pour se rendre ou revenir de la capitale. D’ici 2032, la SNCB réalisera aussi plusieurs investissements dans les gares de la province pour plus d’intermodalité et d’accessibilité.

Horaires étendus en soirée et fréquence augmentée en journée

Ce plan prévoit donc un renforcement de l’offre le week-end, avec des horaires étendus en soirée (fin 2024).

Le vendredi soir, le dernier train qui quittera la gare centrale à destination de Braine-l’Alleud et Nivelles partira à 1 h 17 du matin (au lieu de 00 h 17), à 1 h 27 pour Tubize et Braine-le-Comte (au lieu de 22 h 27) et 1 h 46 pour Ottignies et Louvain-la-Neuve (au lieu de 22 h 46). Une amélioration similaire à celle proposée pour le week-end: 1 h 14, 0 h 56 et 1 h 52. De quoi faciliter une sortie dans la capitale, et surtout son retour.

En journée, la fréquence va augmenter. Les samedis et dimanches, il y aura 2 IC par heure et par sens, au lieu d’un seul, entre Charleroi et Bruxelles, avec des arrêts à Nivelles et Braine-l’Alleud. Un train par heure et par sens entre Wavre, Ottignies et Charleroi (arrêts à Court-Saint-Étienne et Villers-la-Ville), au lieu d’un toutes les deux heures. Le samedi, il y aura 2 trains par heure et par sens, au lieu d’un seul, pour la liaison Nivelles-Bruxelles Schuman-Louvain, avec arrêts à Lillois, Braine-l’Alleud et Waterloo. L’offre du samedi ressemblera donc davantage à celle proposée en semaine.

Du lundi au vendredi, les trains circuleront également plus souvent, à partir de juin 2025. Entre Alost, Jette, le quartier européen et Louvain-la-Neuve, il y aura deux voyages par heure, contre un seul actuellement, et même 4 au total, par heure et par sens, entre Bruxelles Schuman et Louvain-la-Neuve.

Connexion vers l’aéroport de Charleroi

Une nouvelle relation IC Charleroi-Fleurus-Ottignies-Wavre-Louvain est aussi au programme, avec une connexion TEC vers l’aéroport de Charleroi, à Fleurus, disponible sept jours sur sept.

"En parallèle à cette augmentation de l’offre, nous travaillons sans relâche à améliorer la ponctualité et le service dans les trains, commente Simon Moutquin, député fédéral Écolo. La situation n’est pas à la hauteur de nos attentes, mais la SNCB et Infrabel ont mis en œuvre différentes mesures pour améliorer la situation au plus vite. Des recrutements supplémentaires sont en cours, du nouveau matériel va être enfin progressivement mis en service et le réseau est renouvelé un peu partout dans le pays. Cela demande toutefois du temps, après une décennie de désinvestissement et d’absence de vision."

Quinze gares en travaux dont le début des travaux de la nouvelle gare d’Ottignies pour 2030

Dans ce plan, l’ouverture de la gare Braine-Alliance est programmée en décembre 2025, sur la ligne 124, qui va de Bruxelles-Midi à Charleroi.

D’autres chantiers sont également planifiés dans le Brabant wallon, afin d’augmenter l’accessibilité et d’améliorer l’état général des infrastructures. En 2023, il y aura Genval (parkings vélos) et Louvain-la-Neuve (équipements et éclairages). Pour 2025, ce sera Tubize, avec des parkings pour vélos et voitures. L’année suivante, ce sera au tour de Braine-l’Alleud (parkings vélos et voitures), La Hulpe (modernisation), Profondsart (modernisation), Waterloo (modernisation). Ensuite, ce sera Lillois en 2028, Nivelles en 2029, Ottignies en 2030 et Wavre en 2032.

Des travaux seront aussi effectués, selon le plan, à Rixensart, Bierges Walibi et Mont-Saint-Guibert.

"Je suis heureux que l’objectif d’une gare accessible pour tous est maintenant inscrit dans le contrat de la SNCB, glisse Laurent Heyvaert, député wallon Écolo. Les travaux prévus dans les différentes gares vont améliorer le confort de tous les voyageurs."

Le communiqué de la SNCB, annonce un meilleur accueil pour les voyageurs: le point gare par gare

D’ici 2032, la SNCB prévoit des projets importants dans plusieurs gares de la province du Brabant wallon. Objectifs principaux: améliorer l’intermodalité pour faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre, l’accessibilité et le confort des voyageurs. La SNCB veut ainsi augmenter dans tout le pays le nombre de places de parking vélos (+50 000 pour atteindre 164 000) et le nombre d’emplacement de parking voitures (+5 000 pour atteindre 80 000) et veut aussi doubler le nombre de gares accessibles pour les personnes à mobilité réduite pour atteindre le chiffre de 176.

Dans le Brabant wallon,12 gares sont concernées par des projets d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite: rehaussement de quais, pose de lignes de guidage ou installations d’ascenseurs… (Braine-l’Alleud, Braine-Alliance, Genval, Florival, La Hulpe, Lillois, Nivelles, Ottignies, Profondsart, Rixensart, Waterloo et Wavre).

​

8 gares sont concernées par des projets d’aménagement de parkings vélos(Braine-l’Alleud, Braine-Alliance, La Hulpe, Lillois, Mont-Saint-Guibert, Ottignies, Tubize et Wavre).

4 gares sont concernées par des projets d’aménagement de parkings voitures(Braine-Alliance, Lillois, Ottignies et Tubize).

À titre d’exemples également:

– Engare de Braine-l’Alleud, les travaux de construction des nouveaux quais se poursuivront. Ils seront équipés et accessibles pour les personnes à mobilité réduite notamment grâce à des rampes et ascenseurs. L’esplanade au-dessus des voies sera aménagée avec un parking PMR, un parking vélos et un dépose-minute.

​–En gare de Genval, les quais rehaussés seront éclairés et équipés d’abris, de bancs et de caméras. La marquise sera restaurée. Des ascenseurs en lien avec le parking voitures seront installés et le parking vélos sera agrandi.

–En gare de La Hulpe, les travaux de renouvellement et d’équipement des quais se poursuivront en concertation avec Infrabel qui mène des travaux dans le cadre du ​ RER. Un parking vélos sera aussi aménagé dans le parking voitures.

–En gare de Louvain-la-Neuve, les quais seront prolongés, équipés et mieux éclairés. Ils donneront ainsi un accès direct au parking.

–En gare de Nivelles, les anciens quais seront rehaussés et équipés. Des ascenseurs seront installés.

​–En gare d’Ottignies, la SNCB, en collaboration avec le TEC et Infrabel, prévoit de moderniser complètement le plateau de la gare pour répondre aux besoins de la deuxième gare de Wallonie. Le projet comprend la construction d’un nouveau bâtiment de gare, l’aménagement de l’environnement de la gare et de ses accès, d’un parking voitures et vélos, de bureaux pour le personnel de la région (conducteurs, accompagnateurs), la suppression du passage à niveau, l’équipement des quais et de leur accès et la création d’une nouvelle gare des bus.​

–En gare de Rixensart, les travaux de construction du nouveau bâtiment de gare se poursuivront avec la création de la salle d’attente et de sanitaires, d’un auvent et d’un parking vélos sur le parvis. Les quais seront également équipés en concertation avec Infrabel qui mène les travaux dans le cadre du RER.

–En gare de Tubize, les travaux de modernisation et d’extension du parking vélos se clôtureront. Les travaux de rehausse et d’équipement des quais et de leur accès avec la rampe les ascenseurs se poursuivront. Le parking voitures sera aménagé.