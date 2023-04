Pourquoi l’eau distribuée à Orp-Jauche est l’une des plus dures de Wallonie

Frédéric Van Dijck travaille depuis 30 ans au Service public de Wallonie sur la gestion des risques naturels pour l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Mais c’est avant tout parce qu’il habite Orp-Jauche, que l’ASBL de protection de la nature ? créée en 1977 sur ce même territoire ? s’est intéressé à lui. Jos Bernar est membre du conseil d’administration de l’ASBL: "Quand nous avons appris qu’un spécialiste de notre sous-sol habitait le territoire, nous nous sommes dit qu’il fallait organiser une visite guidée avec lui. Même si a priori, la géologie ne semble pas faire partie de la défense de la nature, en fait si. C’est en comprenant mieux notre histoire et notre sous-sol que nous pourrons mieux protéger la nature qui l’occupe."

Les conditions géologiques de la région sont à la base de ce qu’on y trouve comme traces de notre passé. Énorme bond en arrière pour comprendre.

"Le massif du Brabant est une ancienne montagne qui s’est érodée au cours des temps géologiques, explique Frédéric Van Dijck. Pendant ce temps, la mer montait – on appelle ça une transgression – et descendait – une régression. Elle est arrivée contre le massif du Brabant et l’a entouré. Cette mer très chaude contenait des organismes marins (les cocolithes) dont les squelettes se sont déposés dans le fond de la mer pour former nos actuels sous-sols calcaires. Les craies du bassin de Mons et de Hesbaye proviennent de cette ancienne mer."

Notons que l’eau extraite du sous-sol et distribuée à Orp-Jauche est une des eaux les plus dures (chargée en carbonates) de toutes les eaux wallonnes. La faute à notre passé marin et aux squelettes calcaires de ces organismes marins qui vivaient là il y a 70 à 80 millions d’années.

Frédéric Van Dijck continue son histoire avant l’histoire: "La mer n’apportait pas que des organismes calcaires ! Plus tard, elle a aussi apporté du sable. Il y a donc eu aussi les transgressions marines du Thanétien et du Bruxellien (nouvellement appelée"formation de Bruxelles du Landénien"). Les carrières de sable de Chaumont-Gistoux et de Mont-Saint-Guibert en sont de beaux exemples."

Pendant les périodes glaciaires, beaucoup plus récentes, beaucoup plus froides, sont venus se déposer les limons, produits de l’érosion des glaciers, apportés par le vent, et formant une couche qui atteint jusqu’à 15 mètres d’épaisseur en Brabant wallon. C’est cette couche de sol qui en fait la région la plus fertile de Belgique, mais cette couche s’érode à vitesse vv' avec les grosses pluies.