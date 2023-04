30 mois avec sursis pour un ancien avocat wavrien poursuivi pour des relations sexuelles avec des mineurs

Mais il y a un mois, c’est lui qui se retrouvait sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel. Les enquêteurs ont découvert que les "partenaires" du sexagénaire avaient 14 et 15 ans lors de leurs premières relations, en 2017 et 2018. Issus de la communauté Rom, ils se prostituaient après avoir créé de faux profils sur des sites internet de rencontres gays où en théorie, on ne peut pas s’inscrire si on n’est pas majeur. Mais dès les premières rencontres physiques, le Wavrien avait bien réalisé qu’ils étaient mineurs. Il le savait d’autant plus que pour l’un d’eux, il connaissait ses parents… pour les avoir défendus devant le tribunal de la jeunesse.

L’audience a pris un tour assez surréaliste lorsque l’ancien avocat a expliqué qu’à son sens, la justice se trompait de cible en le poursuivant. Parce que de toute façon, ces jeunes garçons faisaient partie d’un réseau de prostitution, que les relations sexuelles étaient pour eux assez "anodines", et qu’il y avait consentement. D’ailleurs, il a affirmé avoir toujours été bienveillant avec eux, ce qui n’est pas toujours le cas des autres clients…

"Je n’ai jamais accroché aux gens de ma génération"

Il considérait par ailleurs que ce n’était pas vraiment des relations tarifées: ils avaient créé des liens, donc il leur donnait un peu d’argent, payait des GSM, des habits, des sorties, de bons repas…

Lorsqu’il a été entendu par le Service de santé mentale dans le cadre de la procédure, l’avocat a aussi expliqué aux experts que le consentement pouvait tout à fait intervenir avant 16 ans. Et de prendre des références littéraires (Gide, Montherlant, Matzneff…) ou certaines affaires médiatisées.

Il s’est aussi décrit comme un "initiateur". Ce que n’a pas manqué de relever le président dans son interrogatoire d’audience. "Tout à fait, a répondu le prévenu. Je suis souvent comme ça dans les rapports que j’ai avec les autres personnes. Un homme plus âgé peut apporter plein de choses à des jeunes. C’est peut-être contre le code, mais pas contre mon éthique personnelle. J’ai beaucoup de plaisir à rencontrer des jeunes: je n’ai jamais accroché aux gens de ma génération."

De quoi faire bondir le ministère public, qui a rappelé que la jurisprudence ne tolère aucun "consentement" de la part d’un mineur dans une relation de prostitution. "Je suis choquée de la légèreté avec laquelle le prévenu s’exprime !, a explosé la substitute en réclamant 5 ans d’emprisonnement. En Belgique, quelle que soit sa philosophie personnelle, les abus sexuels de mineurs sont interdits !"

"Fantasme d’initiation"

Le jugement est tombé ce jeudi. Le tribunal prend en compte le contexte très particulier de l’affaire, mais souligne aussi la gravité des faits, le "fantasme d’initiation" du prévenu et le peu d’amendement dont il fait preuve.

Il écope dès lors d’une peine de 30 mois de prison assortie d’un sursis probatoire de 5 ans. Pour bénéficier de celui-ci, le Wavrien devra s’abstenir de tout contact avec des mineurs en dehors de la présence d’un adulte, et se prêter à un suivi spécialisé pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il est également privé pour cinq ans de ses droits civils et politiques.