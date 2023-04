Maria vit en maison de repos depuis 48 ans : on l'appelle Maria Crac, "c’est le concierge qui m'a appelée comme ça"

Maria est née à Louvain (Leuven) le 13 mai 1943, elle est connue de tous à Grez-Doiceau, où elle est entrée à l’hospice du Péry en mars 1975, à l’âge de 31 ans. Elle est l’aînée d’une famille de sept enfants, mais pas du même père. Il n’y a plus qu’une de ses sœurs, Francine, qui vient encore lui rendre visite au home Renard, sa famille s’étant dispersée avec les années.

Du fait de son handicap, elle a d’abord été au pensionnat chez les Sœurs, de son enfance jusqu’à l’âge de 21 ans. Ensuite, elle a travaillé chez les sœurs à Dilbeek, où elle faisait un peu de cuisine, du nettoyage et du repassage. "Avec son éducation religieuse, elle est restée très croyante et elle prie souvent pour nous tous", indique le directeur du home Renard, Xavier De Cleyre.

Maria Janssens a vécu à Court-Saint-Étienne avec sa maman, Marcella Janssens, de l’âge de 21 ans jusqu’à ses 31 ans, avec ses demi-frères Paul et Gérard et sa demi-sœur Jeanine, et son papa d’adoption, Hendrickx Okkerse. "Elle nous parle souvent de ses parents, qui reposent au cimetière de Court-Saint-Étienne et où elle souhaite être inhumée également, étant toujours sous tutelle du CPAS de Court-Saint-Étienne. Elle est donc arrivée à l’hospice du Péry à l’âge de 31 ans car, dans ces années-là, les adultes handicapés étaient souvent placés dans des institutions pour personnes âgées."

Maria se souvient. "Au début, ma chambre me plaisait plus ou moins mais dès que j’ai pu avoir mes meubles, je me suis bien plue. Ma chambre était longue et étroite, bien éclairée avec une belle vue sur la campagne. J’avais un lavabo avec eau chaude et froide, et un miroir ! Les toilettes se trouvaient au bout du couloir. Chaque lundi, deux ou trois dames de la Croix-Rouge venaient nous distraire et passer l’après-midi avec nous." Maria y a vécu jusqu’à la fermeture de l’hospice en 1990, pour entrer au home Renard à l’âge de 46 ans. "Elle y est arrivée avec deux autres résidentes du Péry, ses amies Marie-Louise Decourtray (décédée) et Sophie Pitsy (qui aura 94 ans ce 21 avril)", ajoute le directeur.

Du fait de sa longévité en maison de repos (48 années), Maria est devenue la doyenne du home Renard non pas en âge, mais en années de vie en institution. Dès lors, vu son parcours de vie, son caractère jovial et son âge respectable, Maria est devenue une "personnalité" connue et reconnue de tous à Grez-Doiceau, souvent appelée Maria Crac, car c’est une personne originale, hors du commun. "C’est Serge Mélain (concierge au Péry) qui m’a appelé comme cela car je suis comique et spéciale." D’ailleurs, elle adore aussi chanter !